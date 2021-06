Diletta Leotta e Can Yaman, la coppia si divide: ecco perché

Ieri sera, 11 giugno 2021, la coppia più seguita sui social si è divisa per un paio d’ore: così la bellissima Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman sono stati rivali. Che cosa è successo?

Sono mesi, ormai, che i follower seguono passo passo il progredire dell’amore della coppia formata dalla bellissima Diletta Leotta e l’affascinante attore Can Yaman. Da quando la loro relazione è iniziata, sono stati spesso paparazzi mentre si scambiano baci e carezze, travolti da una forte passione. Anche i loro profili Instagram sono molto seguiti e negli scatti insieme la coppia spesso è in giro in vacanza, felice ed appassionata.

Can Yaman, modello e attore, è diventato in Italia un vero e proprio divo grazie alla serie DayDreamer – Le ali del sogno e, dopo varie voci di corridoio su una presunta relazione con la sua collega di soap, all’inizio del 2021 è scoppiato, invece, l’amore folle e travolgente per Diletta Leotta, l’icona sexy di casa nostra.

Bellissimi e molto innamorati ma la coppia, ieri, 11 giugno 2021, per un paio d’ore è scoppiata, dividendosi. A immortalare il tutto i paparazzi che hanno documentato come Diletta Leotta e Can Yaman per una serata si sono divisi.

Diletta Leotta e Can Yaman: perché la coppia si divide?

Aria di crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman? Assolutamente no ma solo per qualche ora, ieri, 11 giugno 2021, la coppia è scoppiata in occasione della partita di calcio che ha visto la nazionale italiana sfidare la squadra della Turchia.

I due bellissimi innamorati sono stati paparazzati mentre erano seduti nella tribuna dello Stadio Olimpico di Roma in veste di tifosi ed ognuno dei due tifava la propria squadra del cuore: Can Yaman sosteneva la Turchia, sua terra natale, e Diletta Leotta è stata supporter dell’Italia.

Quindi, solo per qualche ora, i due piccioncini sono stati rivali di tifoseria e a spuntarla è stata la Leotta che è tornata trionfante, festeggiando il 3 a 0 degli Azzurri ma sempre, mano nella mano insieme al suo amato Yaman.

Diletta Leotta se la ride

Mentre la bellissima e sensuale Diletta Leotta se la ride, il suo fidanzato, l’attore turco Can Yaman è disperato e piange ormai sul latte versato. Cosa succede? Il video messo in rete dalla showgirl diventa subito virale: la coppia ha preso parte alla partita degli Europei 2020 per il ‘derby’ dell’Italia contro la Turchia.

Il primo step per gli Azzurri è stato un vero successo, battendo la nazionale turca con un 3 a 0. L’umore di Diletta Leotta è alle stelle mentre non è così per Can Yaman che appare molto deluso e triste dal risultato.

Così la Leotta gira un video molto simpatico in cui, a partita finita, e ancora seduti in tribuna, lei se la ride felice e vittoriosa mentre Can Yaman, in segno di sconfitta, si copre gli occhi con una mascherina chirurgica, in senso di vergogna.

La coppia, così, oltre a dimostrare di essere molto innamorata ed appassionata, evidenzia anche il forte feeling e il senso di divertimento che porta all’apice il loro amore.