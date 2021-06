Albano pieno di felicità, l’annuncio: “Madre Teresa lo aveva predetto”

Albano Carrisi sta per celebrare un momento molto importante nella vita della figlia Cristel Carrisi: un avvenimento che era stato annunciato da Madre Teresa in persona.

Non tutti sanno che Albano Carrisi ha avuto la fortuna di conoscere e incontrare direttamente Madre Teresa nel maggio del 1986: la celebre suora è stata la madrina di battesimo della figlia di Albano e Romina, Cristel Carrisi.

Grazie all’intercessione del giornalista e scrittore Renzo Allegri il sogno di avere una tale madrina di battesimo per la terzogenita di casa Carrisi è diventato realtà.

Cristel Carrisi e il rapporto con la speciale madrina di battesimo scelta da Albano

All’epoca la famiglia, che era ancora unita prima che Albano e Romina prendessero strade sentimentali diverse, si recò a Roma per incontrare Madre Teresa di Calcutta che divenne così la madrina spirituale di Cristel. Nel mese di maggio del 1986 ci fu la grande cerimonia al cui ricordo il duo canoro è rimasto sempre legato. Il rapporto con la suora è continuato nel tempo fino alla morte della religiosa: nel 1998, anno successivo alla scomparsa, Albano si è recato nei luoghi in cui la donna operava scoprendo la difficile realtà dei lebbrosi.

“Sono esperienze che ti toccano perché cammini sui passi di chi c’è stato prima di te, e capisci le difficoltà e le battaglie che ha dovuto sostenere questa grande donna, sempre vittoriosa nel nome di Dio.”, così ha ricordato Albano il lavoro di Madre Teresa, alla quale ha dedicato anche un brano, composto da musica e dalle parole della poesia di Madre Teresa, “Dai il meglio di te”. Per Albano la fede è sempre stato un valore importantissimo e nella sua vita ha fatto molti incontri straordinari: quando aveva 13 anni conobbe Padre Pio, poi Giovanni Paolo II per il quale ha cantato 7 volte ed infine proprio la santa di Calcutta.

Cristel ad un passo dalla laurea: la predizione di Madre Teresa di Calcutta

Prima del suo matrimonio con Davor Luksic, era stata proprio Cristel Carrrisi a pubblicare la copertina del settimanale Gente risalente a circa 30 anni fa che ritraeva la famiglia di Albano e Romina insieme a Madre Teresa nel giorno del suo battesimo. La suora è stata proclamata santa proprio il giorno successivo alle nozze di Cristel, celebrate a Lecce con una magnifica cerimonia.

“Sempre presente nei momenti importanti”, aveva scritto la Carrisi a corredo di uno dei rari post condivisi sul suo profilo social dal quale si è presa ultimamente una pausa. Ciclicamente la presenza di Madre Teresa si fa sentire nella vita della ragazza, come testimoniato da quanto diffuso dall’ultimo numero di Di Più. Nel momento del battesimo di Cristel pare che la suora di Calcutta avesse già predetto che la donna avrebbe completato il suo percorso di studi: la terzogenita di Albano e Romina, infatti, sta per laurearsi all’Università di Harvard per la grande gioia di tutta la sua famiglia, rendendo orgogliosi i genitori, i fratelli e il marito che l’ha sempre sostenuta.