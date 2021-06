Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore: chi è la fidanzata Denise

Gigi D’Alessio e la nuova fidanzata Denise non si nascondono più: i due sono stati pizzicati mano nella mano in mezzo alla folla e tutti vogliono saperne di più sulla 28enne che è riuscita a far battere nuovamente il cuore del cantante partenopeo.

Dopo la fine della storia con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio avrebbe ritrovato l’amore con Denise, una ragazza bionda che non è nota alle cronache gossip e al mondo dello spettacolo.

Proprio qualche giorno fa l’uomo è stato avvistato mano nella mano con la misteriosa bionda, la ragazza sulla quale si stanno concentrando le attenzioni dei fan del cantante che vogliono saperne di più.

Gigi D’Alessio, la nuova vita dopo l’addio ad Anna Tatangelo

A pubblicare il video e le immagini del cantautore napoletano con la ragazza 28enne è stata la pagina Instagram xoxo_socialgossip: si vede Gigi D’Alessio farsi largo attraverso la folla stringendo la mano di Denise mentre intorno i fans del cantante lo acclamano e gli chiedono foto, autografi e saluti. In pochi si sarebbero aspettati di vedere un Gigi nuovamente così coinvolto a livello sentimentale dopo la fine della sua lunga relazione con Anna Tatangelo, madre di suo figlio Andrea.

LEGGI ANCHE : Gigi D’Alessio sui social con Anna Tatangelo: il dettaglio

Da diversi mesi si rincorrono ormai le voci di un flirt in corso tra il cantante e la 28enne Denise ma non erano ancora state diffuse immagini certe di questa relazione: oggi, invece, la storia assume i connotati dell’ufficialità dopo la diffusione del video sui social. Nonostante i rumors Gigi non aveva mai voluto commentare i fatti riguardanti la sua vita privata, ma ha preferito far calare il velo della riservatezza dopo l’addio ad Anna Tatangelo e il vano tentativo di riconciliazione. Tra i due è rimasto un rapporto di profonda stima e di grande affetto: in questi anni insieme Gigi e Anna hanno condiviso i palchi più importanti, collaborando musicalmente e formando anche una famiglia con la nascita di Andrea.

Denise: chi è la 28enne che ha fatto breccia nel cuore di Gigi D’Alessio

Ora Gigi ha voltato pagina, si è lasciato alle spalle il matrimonio finito con Carmela e la relazione con la Tatangelo e sarebbe pronto a costruire il suo futuro con Denise. Secondo quanto dichiarato dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, i due si sarebbero conosciuti a Capri, ma avrebbero continuato a vedersi dividendosi tra Roma, città in cui vive il cantautore e Napoli, la città in cui vive Denise.

LEGGI ANCHE : Anna Tatangelo topless al cardiopalma: addosso solo collant velati

Quale dovrebbe essere il prossimo passo? Molto probabilmente una convivenza, che permetterebbe ad entrambi di vivere questo amore senza doversi dividere periodicamente a causa della distanza. Per il momento il cantautore non ha voluto comunicare nessuna notizia ufficiale, preferendo non alimentare il gossip con dichiarazioni o smentite varie. Lo stesso atteggiamento adottato dalla sua ex compagna Anna Tatangelo rispetto alle voci che le hanno attribuito diversi flirt negli ultimi tempi. Al momento a parlare ci sono solo queste immagini che lo ritraggono mano nella mano con Denise, la ragazza che ha conquistato il cuore del cantante.