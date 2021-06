Enrico Nigiotti pazzo di lei: “Auguri amore mio” | Dedica alla bellissima

Di recente Enrico Nigiotti, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato una Instagram story per fare una dedica speciale a un volto noto del mondo dello spettacolo. Lei è bellissima e impeccabile davanti a una telecamera. Ecco di chi si tratta.

La carriera di Enrico Nigiotti

Nato a Livorno l’11 giugno 1987, Enrico Nigiotti è un cantautore e chitarrista italiano. Fin da piccolo ha coltivato la passione per la musica, infatti da adolescente ha iniziato a scrivere le prime canzoni che non sono passate inosservate. Nel 2009 ha partecipato alla nona edizione del talent show di Maria De Filippi ed è arrivato anche nella fase del Serale. I fan ricorderanno senza dubbio la puntata in cui decise di abbandonare il programma perché non voleva competere con Elena D’Amario, all’epoca anche lei allieva e sua ex fidanzata. Durante la sua permanenza nel talent show ha pubblicato il suo primo album con alcuni brani scritti da Gianluca Grignani. Nel 2015 è stato un concorrente del Festival di Sanremo della sezione “Nuove proposte” e si è classificato terzo. Nel 2017 si è presentato alle selezioni dell’undicesima edizione di X-Factor ed è stato scelto da Mara Maionchi che si occupava nella categoria Over 25. Finalmente ha ricevuto dopo un po’ di tempo il disco di platino e ha aperto il concerto al Circo Massimo di Laura Pausini. Nel 2o2o la De Filippi l’ha chiamato per Amici Speciali, ma ha dovuto rifiutare per dei motivi personali.

“Auguri amore mio”

Essendo un personaggio pubblico, Enrico tende sempre a condividere degli scatti della sua quotidianità e del suo lavoro. Di recente ha fatto una bellissima dedica di auguri attraverso una Instagram Story a una nota attrice di Hollywood, Si tratta di Natalie Portman. Ha pubblicato una sua immagine intrigante con gli auguri di compleanno. Effetto bianco e nero, sguardo ammaliante e una rosa che sfiora le labbra, è impossibile restare impassibili davanti al suo fascino. Così facendo Enrico ha mostrato di avere tanta stima per la star. Adesso i follower hanno scoperto un qualcosa in più sul proprio idolo. Molti hanno scherzato sostenendo che sicuramente ama anche la bellezza oltre che l’indiscussa professionalità davanti alle telecamere.

Leggi anche -> Elena D’Amario e Enrico Nigiotti, la verità sull’addio: perché si sono lasciati

“Il primo amore non si dimentica mai”

Tutti ricorderanno la storia d’amore tra Enrico ed Elena. Molti apprezzarono il suo gesto quando decise di non competere con lei: “Avevo ricevuto un contratto discografico mentre ero qui e mi sono autoeliminato a tre puntate dalla finale. Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida con lei”. A distanza di anni si sono rivisti nello studio e la ballerina ha presentato il suo singolo senza nascondere la lacrime di commozione. Quando la De Filippi le ha ricordato che sono trascorsi degli anni dal loro fidanzamento, lei ha risposto dicendo che il primo amore non si dimentica mai.

Leggi anche -> “Sappi che mi hai salvato la vita”; Enrico Nigiotti le deve tutto | Parole importanti per l’ex di Amici