Il Paradiso delle Signore, il dramma di Vanessa Gravina: “Paura di diventare cieca”

Il Paradiso delle Signore è un telefilm di stampo puramente italiano che ha riscosso un enorme successo. Il merito è senza dubbio del formidabile cast. Tra gli attori c’è la bravissima Vanessa Gravina che ha spiazzato i fan con una sua dichiarazione. Ecco cosa ha detto.

Il Paradiso delle Signore, ecco le novità della sesta stagione

Da anni il telefilm appassiona gli italiani con le sue avvincenti storie che vengono proposte dagli attori. Molti telespettatori non vedono l’ora di scoprire come andrà a finire tra i coniugi Vittorio e Marta. Tempo fa l’attore Alessandro Tersigni ha parlato in un’intervista della relazione sentimentale del suo personaggio con Marta e ha lasciato intendere che prenderanno strade diverse. Dato che non è sceso nei dettagli, ha lasciato un alone di mistero. Anche Emanuel Caserio ha dato una speranza ai fan sulla realizzazione della sesta edizione parlando appunto di imminenti riprese. Le vicende di alcuni personaggi sono ancora avvolte nel manto del mistero, ragion per cui non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate. Di recente l’attrice Vanessa Gravina, che presta il suo volto alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, ha confessato di aver fatto i conti con una malattia da non sottovalutare.

Malattia occhi: lesione alla cornea

All’età di 13 anni, la Gravina era alle prese con il set della serie tv Don Tonino e ha avuto dei problemi alla vista: “Ho rischiato di compromettere la vista per una lesione della cornea sul set avevo sentito più calore del solito, tanto da ritrovarmi con le guance arrossate una volta a casa. Ero terrorizzata, temevo di diventare cieca“. Una volta tornata a casa si era addormentata e al suo risveglio è stata logorata da un fastidio insopportabile agli occhi. Era come se avesse degli spilli sotto appunto gli occhi. “Sono dovuta restare bendata per tre giorni e ho dovuto usare una pomata antibiotica con il cortisone, ma prima di tornare a recitare sono passate tre settimane. E ho iniziato a sentirmi davvero bene solo dopo un mese”. Ma cosa è successo esattamente? Essendo stata esposta a lungo ai riflettori di scena, ne avrà risentito al punto tale da raggiungere il limite della sopportazione. Per questo motivo cerca tuttora di non esporsi nelle ore di punta al sole e indossa spesso degli occhiali scuri.

“Bisognava andare avanti”

Vanessa Gravina tempo fa è stata ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, un programma che va in onda su Rai 1. Ha parlato sia del personaggio della Contessa Adelaide che del suo matrimonio giunto al termine: “Ho la mania dell’ordine come la contessa Adelaide, è un punto fondamentale anche nelle storie d’amore. Nelle relazioni bisogna lasciarsi andare e l’ho fatto, ho avuto storie lunghe e importanti dove ho dato il meglio di me e ho avuto indietro cose meravigliose. Quando si capisce però che il percorso comune è finito bisogna trovare la forza di andare avanti“.

