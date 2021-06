Barbara Palombelli crolla in diretta: le lacrime della giornalista

Barbara Palombelli è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Da anni è al timone nella conduzione del programma televisivo Forum e riscuote un grande successo. Di recente si è mostrata in lacrime davanti alle telecamere, nel pieno di una diretta. Ecco cosa è successo.

La carriera di Barbara Palombelli

Nata a Roma il 19 ottobre 1953, Barbara Palombelli è un giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica. Ha iniziato la sua carriera in Rai, a Rai Radio 2. Ha anche collaborato con il quotidiano Il Giornale diretto da Indro Montanelli. Successivamente ha trovato un posto di lavoro presso la Repubblica per poi passare al Corriere della sera in qualità di editorialista. È stata anche inviata del programma Domenica in nel 1987. Da settembre 2013 è al timone della conduzione di Forum e Lo sportello di Forum, trasmessi rispettivamente su canale 5 e su Rete 4. È diventata anche conduttrice del programma Stasera Italia che va in onda dal lunedì al venerdì per circa un’ora a partire dalle 20:30. È stata anche co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo con Amadeus, affiancato dal grande Rosario Fiorello. Molti apprezzano il modo in cui conduce Forum perché risulta sempre essere impeccabile. Tuttavia qualche giorno fa ha mostrato inaspettatamente un suo lato.

La Palombelli crolla in diretta

Durante una diretta di Stasera Italia la Palombelli non è riuscita a trattenere le lacrime. Tutti sono abituati a vederla assumere un atteggiamento neurale, tipico dell’elevata professionalità e serietà. Qual è stata la causa? La morte di Camilla Canepa. Si tratta della diciannovenne morta a Genova alcuni giorni dopo la vaccinazione con Astrazeneca. Non a caso molti hanno insinuato che il vaccino sia stato fatale per la ragazza. E’ stata ricoverata presso il pronto soccorso in un ospedale di Lavagna, ma ha perso la sua vita nel policlinico San Martino il 3 giugno. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, la ragazza soffriva di piastrinopenia autoimmune, dunque assumeva una doppia terapia ormonale. Gli investigatori hanno voluto indagare per capire se le due patologie fossero state indicate nella scheda compilata da lei per acconsentire alla somministrazione del vaccino, che risale al 25 maggio. I genitori hanno voluto donare gli organi, dimostrando così grande senso civile e un gran cuore. La Palombelli non ha nascosto il suo dispiacere che ha avuto il sopravvento quando ha ricordato il sorriso di Camilla, ormai del tutto spento.

“Faccio le mio condoglianze ai genitori di Camilla”

“Faccio le mio condoglianze ai genitori di Camilla Canepa, bisogna stare vicini ai genitori, agli amici… Forse poteva essere una morte che si poteva evitare”, ecco le parole che ha utilizzato prima di salutare il caloroso pubblico che non smette mai di seguirla. Secondo il suo parere si poteva evitare una tragedia simile. Essendo una madre, si è calata nei panni dei genitori. Inevitabile è stata la sua reazione.

