Gaia Gozzi come non l’avete mai vista: ballo sensuale

Gaia Gozzi è stata la vincitrice della penultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Di recente è comparsa sui social proponendo una nuova versione di sé. Ecco tutti i dettagli.

La brillante carriera di Gaia

Nata a Guastalla il 29 settembre 1997, Gaia Gozzi è una cantante italiana con cittadinanza brasiliana. Si è dedicata fin da piccola alla sua più grande passione: la musica. Nel 2016 ha partecipato come concorrente alla decima edizione di X-factor ed è entrata a far parte del gruppo con a capo Fedez. Ha portato a casa un buon risultato, dal momento che è arrivata seconda in classifica. L’anno successivo è stata contattata per realizzare la sigla del cartone animato Miraculous con il collega Briga e ha aperto anche dei concerti di Giorgia. Nel 2019 si è messa nuovamente alla prova nella diciannovesima edizione del talent show di canale 5. Stavolta è riuscita ad assaporare la vittoria ed allora sta scalando la vetta del successo. Tra i suoi brani più noti c’è quello intitolato Chega, con il quale si è presentata per la prima volta agli italiani durante la fascia pomeridiana di Amici. Ha anche fatto parte dello spin-off Amici speciali che aveva come scopo aiutare le strutture ospedaliere a fronteggiare la pandemia nel primo periodo del lockdown. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro. Inoltre è uscito il suo singolo Boca in collaborazione con Sean Paul. Ciò dimostra che ha raggiunto altissimi livelli e il merito è senza dubbio della sua fantastica voce. Essendo un personaggio pubblico tende spesso a condividere la sua quotidianità sui social. Di recente è stato pubblicato un video in cui si mostra in un modo del tutto diverso dal solito. Ecco come.

Il ballo sensuale

Nel video si può notare che Gaia sta trascorrendo delle piacevoli ore in compagnia degli amici. A un certo punto uno di loro la riprende mentre si esibisce in un simpatico balletto con un amico. Di solito lei si mostra davanti alle telecamere con una palese timidezza, accompagnata spesso da imbarazzo. Non a caso ha sempre ammesso di lasciarsi andare solo quando canta. In questo caso si diverte a improvvisare un balletto a dir poco sensuale. I fan sono concordi nel dire che quando si lascia andare diventa più bella e solare.

“Torno a casa dopo un anno difficile”

Gaia è stata invitata nella puntata della finale dell’ultima edizione di Amici. E’ entrata nello studio pochi minuto dopo l’inizio del programma. Per dare il giusto supporto agli allievi arrivati in finale, ha scritto una lettera perché consapevole di non ricordare il discorso: “Stasera torno a casa e quando si torna a casa le mozioni sono sempre forti. Torno a casa per portarvi questa bellissima coppa, per farvi i miei sinceri complimenti perché siete stati forti in un momento in cui non era facile”. Tutti hanno apprezzato le sue parole.

