Wanda Nara su Instagram con indosso solo un babydoll: scoppia Instagram

La sua pagina social è ricca di sensualità e così Wanda Nara non smette di stupire i suoi follower con degli scatti che mettono in risalto il suo meraviglioso corpo. Vediamo come appare su Instagram.

Wanda Nara è indubbiamente una delle donne più belle e sensuali del panorama del mondo dello spettacolo: non a casa la sua pagina Instagram è ricca di fotografie che mettono in rilievo il suo sex appeal. La bellissima moglie di Icardi, così, lascia senza fiato i suoi follower ogni volta con scatti da bollino rosso e per questo, spesso, presa di mira dagli haters che muovono verso di lei delle critiche insensate e ingiustificate.

I leoni da tastiera, invidioso delle curve da capogiro di Wanda Nara, tendono a evidenziare dei difetti della ex opinionista del Grande Fratello Vip ma senza riuscire a scalfire la sua immagine. Nonostante tutto, la procace Wanda Nara non si lascia intimorire e, consapevole delle doti che Madre Natura le ha regalato, continua a condividere sui social fotografie in cui sfoggia il suo fisico perfetto.

Wanda Nara con un babydoll: eccola

Amata e odiata dai social, così Wanda Nara è sempre al centro dell’attenzione: se da un lato viene criticata dagli haters, dall’altro lato sono tantissime le pagine fanpage nate per supportarla. E’ proprio una di queste pagine ad aver messo in luce uno scatto sexy della bellissima moglie di Mauro Icardi, con indosso un babydoll.

Wanda Nara si trova in una camera da letto, seduta al capezzale di un letto e dietro di lei c’è un’ampia finestra che fa entrare molta luce alle sue spalle. Wanda Nara indossa un babydoll di raso nero con bordi in pizzo, molto aderente da fasciarle il corpo e creare un effetto ‘nudo’. In vista la generosa scollatura e i capelli messi alla rinfusa che le nascondono un occhio.

Il suo fare è ammiccante e affascinante: in questa foto Wanda Nara è una bomba di sensualità e così di fronte alla domanda scritta nella didascalia “Quanto si merita qui Wanda?”, gli utenti impazzano con i commenti di elogio e approvazione.

Wanda Nara è a Zanzibar

La sensuale showgirl Wanda Nara ha deciso di ricaricare le batterie concedendosi, insieme al marito Mauro Icardi, una vacanza relax a Zanzibar. Anche qui, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, non ha perso occasione per incantare i suoi follower con scatti roventi che mettono in mostra le sue curve.

Si riprende mentre nuota sott’acqua, incantando i suoi fan con un ‘lato B’ mozzafiato, alle prese con un bagno sexy, oltre ad altri scatti bollenti mentre è in spiaggia, intenta a prendere il sole.

Sui social Wanda Nara, definita una vera ‘pantera di Zanzibar’ scrive un post ai suoi follwor: “Respiro e mi ricarico di tutta l’energia di cui ho bisogno per un nuovo anno impegnativo” e arrivano a pioggia commenti di elogio alla sua bellezza e sensualità.