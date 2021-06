Michele Merlo, arrivano i risultati dell’autopsia: cosa è emerso

Non c’è pace per la famiglia di Michele Merlo, l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Da qualche ora sono stati resi pubblici i risultati dell’autopsia. Ecco cosa hanno confermato.

La triste storia di Michele

Nato in provincia di Vicenza il 1° marzo 1993, Michele Merlo ha partecipato alla decima edizione di X-factor, ma il vero successo è arrivato nel 2017 con Amici. I telespettatori ricorderanno che si è presentato con il nome di Mike Bird. La sua vita si è spenta il 6 giugno all’età di 28 anni. Si sarebbe recato presso la guardia medica per farsi fare una visita. Colui che l’ha visitato gli ha semplicemente prescritto un farmaco antibiotico. Il giorno successivo la situazone è peggiorata, così è stato portato in gravissime condizioni di salute all’Ospedale Maggiore di Bologna dove è stato operato d’urgenza. Purtroppo a nulla è servito il lavoro dei dottori perché è morto all’alba del giorno successivo. L’ Ausl di Bologna ha comunicato che Michele ha avuto un’assistenza adeguata, ma nessuno si fermerà perché si vuole capire fino in fondo se si poteva salvare la sua vita. Nessuno si dà pace per questa morte ingiusta. La famiglia e tutti coloro che sono coinvolti nelle indagini non si danno un attimo di tregua pur di ottenere un quadro completo di ciò che è capitato al 28enne. È morto a causa di una leucemia fulminante che ha causato un’emorragia cerebrale. Nelle ultime ore è arrivato il risultato dell’autopsia.

I risultati dell’autopsia

Michele ha sofferto con la gola e la testa. Questi sintomi hanno portato a diagnosticare tutt’altro, ma in realtà stava per verificarsi la tragedia a distanza di poche ore. L’autopsia ha confermato che le cause del decesso sono quelle dichiarate fin dall’inizio: emorragia celebrale. A fare l’esame è stato il medico Matteo Tudini, nominato dal pubblico ministero Elena Caruso e dal professore Antonio Cuneo, responsabile del reparto di Ematologia dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo per un’inchiesta di omicidio colposo. Infatti bisogna capire chi ha delle responsabilità per via di distrazioni e superficialità. Da precisare che la struttura ospedaliera che ha visitato Merlo ha comunicato che aveva una semplice faringite. I genitori hanno intenzione di andare fino in fondo alla faccenda. Il padre ha replicato senza esitazione a un’accusa fatta a Michele: “Mio figlio è stato respinto dall’ospedale di Vergato e accusato di aver fatto uso di droghe”.

La brillante carriera artistica

Michele ha pubblicato il suo primo album, Cinemaboy , prima della canzone Tutto per me. Nel 2019 ha scalato la classifica della musica italiana con i brani Non mi manchi più, Mare, Aquiloni e Tivù. A gennaio 2020 è uscito il secondo album, Cuori Stupidi , con all’interno ben nove brani. Aveva altri progetti da realizzare, però il destino gli ha sottratto questa possibilità. Tutti i fan sono vicini alla famiglia che sta vivendo questo straziante dolore.

