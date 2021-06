Anticipazioni Non è l’Arena 13 giugno: gli ospiti di Giletti su La7

Massimo Giletti è pronto a tornare in onda con una nuova puntata di Non è l’Arena: scopriamo insieme le anticipazioni di domenica 13 giugno in prima serata su La7.

Massimo Giletti attende i suoi telespettatori per un’altra puntata ricca di approfondimenti in onda su La7: dopo la puntata speciale intitolata Abbattiamoli, Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra? ecco tutte le anticipazioni della prossima serata di Non è l’Arena.

Prima di scoprire quali saranno gli ospiti e gli argomenti della trasmissione che andrò in onda questa sera facciamo il punto sulle puntate precedenti e sulle inchieste analizzate da Giletti e dalla sua redazione.

I casi trattati a Non è l’arena: dall’Ares Gate all’inchiesta su Antonio Di Fazio

La scorsa puntata si era aperta con l’intervista a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: la Meloni ha parlato del suo progetto politico e della situazione con Lega e Fratelli d’Italia. Per l’esponente politica l’obiettivo resta quello della vittoria alle elezioni del 2023, al di là di ogni possibile alleanza con i vari esponenti di centrodestra.

Molto spazio è stato dedicato poi al caso Ares Gate, che vede coinvolti Alberto Tarallo, Teodosio Losito e Adua Del Vesco. Sono emersi nuovi dettagli del rapporto professionale che l’ex gieffina ha intrattenuto con l’agenzia che ha curato anche gli affari di Gabriel Garko e di diversi attori di fiction italiana. Durante la puntata, poi, è stato intervistato anche Roberto Formigoni, al centro della polemica per la questione del vitalizio che gli è stato recentemente concesso.

La trasmissione di Giletti ha dedicato un approfondimento anche al caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe: sono stati diffusi nuovi aggiornamenti nell’indagine per stupro che lo vede coinvolto. Le ultime notizie parlano di video shock e messaggi che ora sono al vaglio degli inquirenti per comprendere le responsabilità dei ragazzi coinvolti nella faccenda.

Leggi anche -> Massimo Giletti difende Fabrizio Corona e attacca la Lucarelli: “giudichi sempre tutto e tutti”

Al centro della puntata, però, c’è stato il caso di Antonio Di Fazio, l’imprenditore finito in carcere con l’accusa di aver avvelenato e violentato una studentessa, mentre stanno emergendo altre testimonianze che allargano il raggio d’inchiesta. Per concludere la trasmissione, poi, il conduttore ha dedicato un servizio al tema sesso e all’uso dilagante di pornografia tra giovani e giovanissimi.

Non è l’arena 13 giugno: vaccino AstraZeneca e caso Brusca nel mirino

Nella puntata del 13 giugno, l’ultima della stagione, Massimo Giletti si occupa della campagna vaccinale anti Covid, focalizzandosi sulla somministrazione di AstraZeneca ai cittadini che hanno meno di 60 anni. Si parlerà anche della scomparsa della diciottenne pakistana Saman Abbas: si pensa che la ragazza sia stata uccisa dai genitori per essersi opposta ad un matrimonio combinato. Sul tema cittadinanza per i nuovi italiani Massimo Giletti si confronta in studio Ritanna Armeni, Daniela Santanché, Sami Salem e Vittorio Sgarbi.

Leggi anche -> Massimo Giletti “sfida” Arcuri a Non è L’Arena: “Non mi tolgo dalle pa***”

La trasmissione inoltre torna sul caso di Antonio Di Fazio e sui presunti legami con ambienti della criminalità organizzata. Intervengono Nunzia De Girolamo, Michele Sarno, Nello Trocchia e Francesco Capozza. Ci sarà spazio anche per il caso di Giovanni Brusca: il boss mafioso ha lasciato il carcere romano di Rebibbia dopo 25 anni di detenzione. Appuntamento alle ore 20.35 su La7 per l’ultima puntata di Non è l’arena.