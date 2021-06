Gianni Morandi, il dolore per la morte di Serena: “Era la mia prima figlia”

Il sorriso di Gianni Morandi è una delle caratteristiche che lo hanno reso celebre e amatissimo dai fan che lo seguono fin dagli esordi: dietro quel sorriso, però, si cela un grande dolore per la morte improvvisa della sua primogenita.

Cantante, attore e uomo di spettacolo: Gianni Morandi è diventato uno dei protagonisti più amati del piccolo schermo, dopo aver conquistato per anni le vette delle classifiche di musica italiana.

Una carriera costellata da grandi successi, ma segnata anche da profondi dolori: un episodio in particolare resta una ferita aperta nella vita del cantante protagonista de L’Isola di Pietro.

Gianni Morandi confessa il suo dolore più grande: “Morì subito dopo la nascita”

Gianni Morandi si è aperto con Silvia Toffanin a proposito del suo grande dolore del passato: qualche tempo fa nello studio di Verissimo l’uomo ha raccontato come ha affrontato la morte della figlia, la primogenita Serena, nata dall’amore con l’attrice Laura Efrikian. I due sono stati una coppia, nella vita e sul set, per tanto tempo prima di dirsi addio. Le parole di Gianni a proposito di Serena sono intense e commoventi e sottolineano tutta la sofferenza provata di fronte al grande e inaspettato lutto.

LEGGI ANCHE : Serena Grandi e Gianni Morandi ex: perché lui l’ha lasciata

“Non era un momento bellissimo. Era nata una bambina, la mia prima figlia, che poi morì subito dopo la nascita. Mi avevano rimandato la naja perché era appena nata la bambina. Poi, quando morì, mi arrivò subito di nuovo la cartolina e a quel punto dovetti partire. ‘Siccome non sei più padre, devi venire a fare il militare’. Era la regola. Quella sera lì non fu una bella sera ma è passato anche quel periodo.”, ha raccontato Gianni.

Laura Efrikian su Morandi: “Con lui sono stata felice”

La confessione di Morandi ha colpito Silvia Toffanin al punto che la donna non è riuscita a trattenere le lacrime. Non è raro che la conduttrice stabilisca un legame empatico molto profondo con gli ospiti che arrivano nel suo salotto televisivo per mettersi a nudo. Questa sua straordinaria capacità di intervistare senza risultare invadente e poco delicata è una delle caratteristiche che fanno della compagna di Piersilvio Berlusconi uno dei volti più amati della televisione.

LEGGI ANCHE : Il ritorno di Gianni Morandi sul web. Ecco come sta il cantante

Quella bambina scomparsa subito dopo la nascita si chiamava Serena ed era la prima figlia nata dall’amore tra Morandi e l’ex moglie Laura Efrikian. Dallo stesso legame nacquero poi Marianna Morandi e Marco Morandi. Serena restò al mondo per sole 9 ore, ma non è stata questa morte a rovinare il matrimonio tra il cantate e l’attrice. A parlare della rottura come di un evento inevitabile è stata proprio la Efrikian in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. L’attrice si è dichiarata sicura di aver individuato nella giovane età di entrambi il motivo della fine del matrimonio con Morandi. “Perché ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura. Con lui sono stata felice”, ha detto la donna.