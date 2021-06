Amici, Sangiovanni insultato e minacciato “Ma non ti vergogni?” | Il motivo è paradossale

Dopo la vittoria nel circuito canto ad Amici, Sangiovanni continua a raccogliere grandi consensi di pubblico anche sui social, e proprio attraverso il suo profilo Instagram ha raccontato un episodio di discriminazione di cui è stato vittima.

Nelle ultime ore Sangiovanni, cantante dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha utilizzato il suo profilo Instagram per raccontare un episodio che suona davvero terribile considerata l’epoca in cui viviamo.

Il giovane talento, il cui vero nome è Damian Giovanni Pietro, ha dichiarato di essere stato vittima di una situazione di discriminazione, ricevendo insulti mentre camminava per strada: ecco cosa è successo.

Sangiovanni aggredito per strada: “Chiusura mentale in Italia”

Dopo l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, nella quale ha trovato l’amore nella ballerina Giulia Stabile, Sangiovanni sta riscuotendo un enorme successo: il vincitore della categoria canto dello show di Canale 5 è primo in classifica con i suoi brani ed è molto seguito sui social dove schiere di fans sono pronti a seguire ogni suo aggiornamento di stato. Il cantante, tra i protagonisti del talent, ha recentemente raccontato di essere stato insultato mentre camminava per strada perché era vestito di rosa.

L’autore della canzone “Malibù”, che è diventata una vera e propria hit, ha denunciato l’accaduto attraverso una serie di stories su Instagram, raccontando nei dettagli quanto gli è capitato due sere fa: “In Italia c’è ancora una forte chiusura mentale, volevo riflettere con voi su questa cosa”, ha detto Sangiovanni cercando così di lanciare un messaggio importante. Cosa gli è successo?

Sangiovanni aveva deciso di vestirsi di fucsia, un colore che rispecchia molto lo stile del cantante che abbiamo imparato a conoscere ad Amici. A quanto pare, però, il suo look non è piaciuto particolarmente a qualcuno che ha incrociato la strada del cantante originario di Vicenza. “Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non darò mai vinta a nessuno questa cosa, me ne frego abbastanza. Ma volevo dirvelo per farvi riflettere sul fatto che in Italia ci sia una forte chiusura mentale”, ha raccontato la stella del talent di Maria De Filippi.

Sangiovanni vittima di discriminazione: i commenti dei fans

Non è la prima volta che Sangiovanni tocca un tema così importante, ma questa volta lo fa con qualcosa che lo ha toccato in prima persona. “Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati. Però questa cosa si può combattere. Grazie a tutti per il supporto”, ha aggiunto.

Il cantante è stato raggiunto da numerosi messaggi di approvazione e sostegno, come quello di Gabriele Montuori, ragazzo che ha partecipato all’edizione numero 4 de Il Collegio, che ha scritto: “Noi ci vestiamo come vogliamo”. Numerosi commenti degli altri utenti che hanno scritto ”Sembra di essere rimasti al medioevo”, e ancora: “non capisco se siamo nel medioevo o 2021”, “ed è in questi casi che mi vergogno di essere umana”, “se esistessero più Sangiovanni il mondo sarebbe un posto migliore”.