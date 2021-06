Uomini e Donne decisione drastica, Gemma o Isabella? Chi ha scelto Maria

Il finale di stagione di Uomini e Donne ha messo in evidenza l’accesa rivalità tra Gemma e Isabella: pare che per la prossima edizione Maria De Filippi sia stata costretta a compiere una scelta drastica sulle dame del trono over.

Per anni Gemma Galgani è stata padrona della versione senior di Uomini e Donne. La dama torinese è diventata il simbolo del trono over con le sue peripezie amorose che, ciclicamente, si concludono con un nulla di fatto e con una valle di lacrime da parte della signora. Nell’ultima stagione del dating show di Canale 5, però, le vicende amorose di Gemma sono state messe in ombra dall’arrivo di una nuova signora che, fin da subito, ha conquistato il cuore dei telespettatori.

Lei è Isabella Ricci, ex modella, che con la sua classe, eleganza e temperamento ha messo tutti d’accordo. A dispetto di Gemma, la donna originaria di Ravenna è pacata, equilibrata, ponderata nelle scelte e, spesso, questo suo modo di essere l’ha portata a dei confronti con la “rivale”. La Galgani, infatti, l’ha più volte accusata di essere una donna gelida, ma la replica della Ricci è sempre stata pronta e mai eccessiva.

Gemma dà l’ultimatum a Maria De Filippi?

La costante rivalità tra le due donne pare che abbia portato un po’ di malumori dietro le quinte di Uomini e Donne e, in particolar modo, nel camerino di Gemma.

La Galgani, infatti, si dice abbia sofferto particolarmente lo spazio che la redazione del programma ha deciso di destinare a Isabella.

Puntata dopo puntata, la Ricci si è conquistata il centro degli studi televisivi di Uomini e Donne attirando sempre più l’attenzione di potenziali corteggiatori e del pubblico da casa.

I telespettatori, infatti, non nascondono più il grande gradimento nei confronti della rivale di Gemma apprezzandone proprio il carattere e l’eleganza.

A differenza della Galgani, Isabella non si perde in chiacchiere, arriva dritta al punto e decide di conoscere solo coloro che rispecchiano i suoi canoni e le sue aspettative di vita future.

Una donna decisa per molti, ma troppo arida per Gemma che, a quanto si dice, pare abbia chiesto a Maria De Filippi di fare una scelta precisa per la prossima stagione di Uomini e Donne: o Isabella, o lei.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia?

Qualche tempo fa, intanto, Nuovo Tv lanciò la notizia di un possibile addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne.

La donna, dopo anni seduta tra le file del parterre femminile del trono over, pare fosse insofferente di fronte ai continui attacchi di Tina Cipollari.

L’arrivo e il gradimento riscontrato da Isabella Ricci, dunque, potrebbero incentivare la decisione di Gemma a lasciare per sempre il dating show di Canale 5.

Tale ipotesi, tuttavia, pare essere abbastanza remota: la Galgani, indipendentemente dal parere di una fetta di telespettatori, sembra essere un capo saldo del trono over e la redazione di Uomini e Donne non se la lascerebbe scappare.