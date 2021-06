Sandra Milo, avete mai visto la sua bellissima casa? Ecco il dettaglio che stupisce

L’attrice Sandra Milo, chetempo fa è stata ospite a Domenica In e nel salotto di Mara Venier ha rilasciato una sconvolgente confessione, vive in una casa bellissima. Vediamola insieme.

Il suo nome di battesimo è Salvatrice Elena Greco, classe 1933 nata in Tunisia da padre siciliano e madre toscana ma conosciuta dal pubblico italiano come Sandra Milo. Dopo aver sposato il marchese Cesare Rodighiero ed essere rimasta sposata solo 21 giorni, Sandra Milo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema, facendo il suo esordio con il grande Alberto Sordi.

Ha così avuto iniziato la sua brillante carriera da attrice che vanta lavori d’eccellenza con registi blasonati quali Rossellini o Vittorio De Sica. Nel 1961 è stata protagonista con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni di Fantasmi a Roma, diretto da Antonio Pietrangeli.

Sandra Milo diventò famosa, soprattutto, per essere stata l’icona televisiva delle maggiorate con le sue forme generose e burrosi ma la voce da bambina ingenua, nonché una donna di grande fascino e per questo molto corteggiata ed amata.

Così l’attrice, ospite nel salotto di Mara Venier, decide di confermare una relazione che ha avuto da ben 17 anni con un personaggio noto della televisione italiana. Intanto, però, siete mai ‘entrati’ in casa di Sandra Milo?

Sandra Milo: ecco la sua bellissima casa

La bellissima e ‘sempreverde’ attrice di Tunisi ha aperto le porte della sua dimora ai suoi fan, mostrando la sua bellissima casa, così come si vede in alcuni scatti pubblicati su Instagram.

Nelle foto di Sandra Milo compare sempre lei in primo piano e dietro ci sono scorci di casa, bellissima e molto elegante, arredata con uno stile classico ma confortevole ed accogliente. Come si può vede dalle foto, nella casa di Sandra Milo il pavimento è tutto in legno, un parquet che fornisce un senso di calore alla dimora.

Ad arricchire l’arredo classico della casa anche i tappeti persiani color bordeaux che forniscono più accoglienza alla dimora e poi balza all’occhio un dettaglio: i colori dei cuscini e dei divani, tutti sull’arancio, lilla e floreale, insieme a quadri enormi che ritraggono fiori, forniscono più vivacità alla casa di Sandra Milo.

Perché Sandra Milo ha chiuso con Federico Fellini?

Ospite recentemente da Mara Venier, Sandra Milo ha spiegato i motivi della fine della sua relazione con il noto regista Fellini. E’ stata l’attrice che ha sottolineato come, di fronte alla richiesta di Fellini di ufficializzare la loro storia, la Milo si sia tirata indietro.

Perché Sandra Milo non voleva uscire allo scoperto? Semplicemente perché rendere ‘abitudinario’ il loro rapporto ‘clandestino’ rischiava di far perdere tutta la magia. Le sue parole lo hanno spiegato ancor meglio: “Un amore fantastico che aveva sempre escluso problemi perché era solo la bellezza e l’emozione di incontrarsi. Ho pensato: ‘Se quest’amore così fantastico e un po’ irreale, lo trasformo in qualcosa di normale, dove lui può dirmi ‘Che ci hai messo in questo sugo?’ o ‘Spendi troppo’ o ‘Sei ingrassata’, io ci rimango male’.

Inoltre Sandra Milo ha confessato a Mara Venier che in fondo, poi, il regista Fellini tornava sempre da sua moglie Giulietta e, senza rancore, l’attrice ha spiegato che questo era ‘fantastico’.