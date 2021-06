Questa ragazza è la figlia di una delle attrici italiane più amate: notate la somiglianza?

Probabilmente il volto di questa ragazza non vi è nuovo, si tratta di Emma Quartullo, giovane attrice che ha già preso parte ad importanti fiction. Ma è impossibile non notare la somiglianza con la madre. Scopriamo chi è.

Emma Quartullo oltre ad essere una giovane attrice che si sta facendo largo nel mondo delle fiction italiane è anche la figlia di un nome storico del cinema.

Di chi è figlia Emma Quartullo

Emma è figlia di Elena Sofia Ricci, storico volto della recitazione in Italia e Pino Quartullo, anche lui attore. La giovane, figlia d’arte ha deciso di intraprendere un percorso simile a quello dei genitori. Nata nel 1996, la ragazza dopo essersi diplomata presso il Liceo Classico si è iscritta al corso di Discipline delle arti della musica e dello spettacolo dell’Università di Roma. Dopo essersi laureata ha continuato a studiare recitazione arrivando nel 2017 a ottenere un piccolo ruolo in Don Matteo, storica fiction con protagonista Terence Hill in onda su Rai 1.

Sul set con Elena Sofia Ricci

Nel 2020 per Emma è arrivato un lavoro molto importante. Infatti le è stato affidato il compito di interpretare la madre da giovane in Vivi e lascia Vivere, serie televisiva con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero. A proposito di questa collaborazione lavorativa con la figlia Ricci ha dichiarato: “Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona.”

Emma sui social network

Emma inoltre è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta quasi 12 mila follower. Sulla piattaforma, la giovane attrice ama condividere momenti in compagnia di amici e alcuni spaccati di vita quotidiana che coinvolgono anche la madre Elena Sofia Ricci, protagonista di alcuni dei contenuti pubblicati da Emma.