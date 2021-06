“Quando spoglio Ilary”, Francesco Totti e la confessione hot sulla moglie

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello sport e dello spettacolo. Soliti mantenere la privacy sulla vita privata, ogni tanto si lasciano andare a rivelazioni che lasciano di stucco, così come quella super hot dell’ex capitano della Roma sulla moglie.

Sposati da ben 16 anni e genitori di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, Francesco Totti e Ilary Blasi cercano di mantenere viva la fiamma della passione nonostante gli impegni familiari e lavorativi. Affiatati e felici così come il primo giorno di matrimonio, l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset raccontano, di tanto in tanto, aneddoti ironici sulla loro vita privata. E lo fanno anche quando si tratta di rivelazioni più intime.

Ospite di Che tempo che fa, infatti, Francesco Totti ha ripercorso la sua carriera con la maglia della Roma e non ha lesinato le domande riguardanti il suo rapporto con Ilary. E, proprio riguardo l’intimità con la moglie, si è lasciato scappare una confessione hot e a tratti anche un po’ comica. In fondo, la cifra caratteristica di questa coppia è proprio l’ironia che contraddistingue entrambi in ogni apparizione televisiva.

Francesco Totti, confessione hot su Ilary Blasi

Se la sfera privata di casa Totti-Blasi viene solitamente preservata dal gossip, questa volta Francesco ha fatto un’eccezione.

Intervistato da Fabio Fazio, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla moglie e sul suo modo di essere lontano dalle luci dei riflettori.

Se davanti allo schermo, infatti, Ilary si mostra sempre con abiti eleganti e sensuali, senza mai trascurare i dettagli del look e del make up, in casa è una donna completamente diversa.

Abbandonati i tacchi, gli abiti aderenti e gli orecchini over size, la Blasi ama essere comoda, anche a costo di apparire “poco sensuale” agli occhi del marito.

“Ilary è rimasta sempre uguale. Dorme con pigiamone e i calzini di lana. Per spogliarla ci metto mezz’ora”, ha svelato Totti ai microfoni della Rai.

Totti e Ilary, la storia di un amore

Innamoratissimi come il primo giorno, Francesco Totti e Ilary Blasi rappresentano la favola per eccellenza.

Nonostante i gossip, gli impegni professionali di ognuno e i tre figli, sono riusciti a mantenere fede al sentimento che li ha uniti sin dal primo incontro.

“Ilary oltre a essere mia moglie e la mamma dei miei figli, è una donna straordinaria – ha dichiarato Totti in una intervista per Sette del Corriere della sera – . Una ragazza semplice, di buona famiglia, con valori, rispetto degli altri. Una persona che in qualsiasi momento è sempre presente, mi ha fatto crescere in tutto e per tutto”.

“Senza di lei non sarei riuscito in questo modo, a livello familiare. Quello che le scrissi sulla maglietta il giorno del derby è vero: ‘sei unica’”, aveva aggiunto l’ex calciatore.

Dello stesso parere anche la Blasi che, ospite di Silvia Toffanin, ha detto: “Il nostro è un rapporto che costruiamo ogni giorno. Il dialogo poi è fondamentale. La nostra relazione negli anni è cresciuta con noi. Francesco mi guarda ancora con gli stessi occhi del primo giorno”.