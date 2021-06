Raoul Bova, tale padre tale figlio: chi è il bellissimo 20enne Francesco

Padre di quattro figli, Raoul Bova ha due bimbe – avute dalla relazione con Rocio Munoz Morales – e due ragazzi, ormai adulti: Alessandro Leon e Francesco. Scopriamo qualcosa in più su quest’ultimo che assomiglia tantissimo all’attore.

Nel 2000, Raoul Bova convolò a nozze con la veterinaria Chiara Giordano e dal matrimonio con quest’ultima sono nati due figli: Alessandro Leon e Francesco, oggi adulti. Con loro l’attore ha un rapporto maturo, dovuto anche all’età dei due e alle decisioni prese sulla vita di entrambi dopo la separazione dalla madre. Per i due primi figli di Bova, infatti, non è stato facile accettare la fine dell’unione dei genitori e la nuova vita del padre accanto a Rocio Munoz Morales, ma con il tempo tutto è tornato in equilibrio.

Padre presente e molto attento alla vita di Alessandro Leon e Francesco, Raoul Bova somiglia tantissimo al suo secondogenito. Oggi 20enne, Francesco – così come il fratello maggiore – sembra non avere alcuna velleità per il mondo dello spettacolo. I due figli più grandi di Bova, infatti, preferiscono rimanere lontani dalle luci dei riflettori e non hanno mai tentato di fare carriera nel mondo della recitazione per seguire le orme del padre.

Chi è Francesco, figlio di Raoul Bova

20 anni, bellissimo e molto simile al padre, Francesco Bova ha una grande passione per la musica tanto da far parte dei Vetrigos, un gruppo di dj e italian producers.

Il figlio di Raoul suona il sax ma, oltre alla musica, coltiva la passione per lo sport – il nuoto in particolare – e per il surf.

Pur preferendo rimanere lontano dal mondo dello spettacolo, Francesco non ha potuto dire no alla redazione de Le Iene, che lo hanno adescato come complice, insieme al fratello Alessandro Leon, per lo scherzo architettato ai danni del padre Raoul.

Raoul Bova e il rapporto con Francesco e Alessandro Leon

Nonostante la nuova relazione con l’attrice Rocio Munoz Morales e la nascita di altre due figlie, Luna e Alma, Roul Bova ha un ottimo rapporto con i ragazzi nati dal matrimonio con la Giordano.

“Con i primi due ho un rapporto di confronto, sono già grandi e sono in una fase delicata dove decidere cosa fare nel futuro, devono mettere le basi per la loro vita”, aveva raccontato l’attore in una intervista a Da noi a ruota libera.

Fare accettare loro la nuova famiglia e le sorelle, però, non è stato facile e lui ha compiuto una scelta che, inizialmente, è apparsa a tutti controcorrente.

“[…] Ho lasciato i miei figli liberi di decidere e di vivere la propria interiorità e i propri sentimenti senza imposizioni – aveva detto poi Bova a Verissimo, concentrandosi sull’attuale rapporto tra i figli della Giordano e quelli della Morales – . Ho lasciato che avessero il tempo necessario per incontrare le loro sorelle, frequentarle e, piano piano, per volersi bene… Ed è accaduto”.