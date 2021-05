Totti geloso di Ilary Blasi. Ecco il suo commento su Instagram

Anni di matrimonio e tre figli ma la gelosia dell’ex capitano della Roma non si placa verso la sua bellissima moglie Ilary Blasi. Cos’ha provocato la gelosia di Francesco Totti tanto da palesarla su Instagram?

Ilary Blasi, attuale presentatrice de L’Isola dei Famosi, e Francesco Totti, ex capitano della Roma, sono una delle più belle coppie del panorama dello spettacolo. Il loro amore nacque lui, all’apice della sua carriera calcistica, ebbe un colpo di fulmine per la bellissima Ilary, allora impegnata in televisione come Letterina. Un appuntamento al buio, poi l’invito in tribuna da parte di Totti che, nel corso della partita, le dedicò un gol e così planò il loro amore.

Nel 2005 Ilary e Totti hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio fiabesco, dal quale sono nati i loro tre figli, Chanel, Christian e Isabel. Oggi il loro amore procede a gonfie vele e la coppia, molto attiva sui social, si mostra sempre tanto affiatata e lo stesso ex Capitano della Roma non ha mai nascosto la gelosia che prova per le donne di casa, confermandola anche nell’ultimo post pubblicato su Instagram da Ilary. Vediamo insieme cos’è accaduto.

Totti geloso di Ilary

Il simpatico episodio che ha visto Francesco Totti esternare la sua gelosia verso la sua bellissima moglie è avvenuto sulla ‘piazza’ di Instagram. La conduttrice de L’Isola dei Famosi, sempre molto attiva sulla piattaforma, ha pubblicato una sua foto su Instagram che ha infiammato il marito.

In realtà, però, lo scatto non ha nulla di provocante e non ci sono dettagli che potessero far ingelosire Francesco Totti. Ilary Blasi si è semplicemente scattata un selfie mentre è in treno e, riprendendosi di profilo, guarda dal finestrino il panorama. Una fotografia, quindi, anonima ma nonostante tutto è arrivato in calce allo scatto il commento dell’ex Capitano che ha subito messo i puntini sulle ‘i’. Perché Totti, quindi, ha palesato la sua gelosia per Ilary?

“L’importante è che è …”

Ilary Blasi è di ritorno da Milano per le puntate del reality che sta conducendo e si scatta una fotografia mentre guarda dal finestrino e pubblicizza una marca di acqua. A questo punto, la bellissima conduttrice, scrive come commento alla sua foto: “Perfetta compagna di viaggio” facendo, appunto, riferimento all’acqua che porta con se durante il percorso.

Tra i tanti like e commenti degli utenti del web, non sfugge invece quello del marito di Ilary che, con fare evidentemente ironico e scherzoso ma allo stesso tempo geloso, Francesco Totti decide di commentare la foto scrivendo: “L’importante che è sempre al femminile”.

Il commento del ‘er Pupone’, che ha al seguito ben 1,7 milioni di follower, ha avuto un bagno di consensi e soprattutto di like, con oltre settemila utenti che hanno messo mi piace a quanto scritto da Francesco Totti. Un dettaglio che non è sfuggito e che ha riconfermato la gelosia che l’innamorato Totti prova per sua moglie Ilary Blasi.