Memo Remigi e la storia con la regina della tv: “insieme per 4 anni”. Chi è la (bellissima) conduttrice

Memo Remigi ha raccontato qualche tempo fa i dettagli della relazione avuta con una delle presentatrici più amate del piccolo schermo: ecco la donna che ha fatto battere il cuore al cantante italiano.

Tutto risale a quando Memo Remigi era già famoso, mentre la conduttrice in questione cominciava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: a separarli una differenza d’età di ben 19 anni.

All’epoca il cantante era sposato con Lucia e ha ammesso di aver tradito la moglie ripetutamente: questo rapporto con la celebre protagonista del piccolo schermo è stato uno degli “scivoloni” di cui ha parlato.

Memo Remigi confessa la sua relazione con una delle presentatrici più famose

«Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso», ha spiegato Memo raccontando di come la moglie abbia reagito cacciandolo letteralmente di casa. Per il cantante quella rappresentò la spinta per mettere alla prova la relazione con la bella presentatrice.

«Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore». I due, infatti, hanno continuato a stare insieme fino allo scorso gennaio, quando la compagna di una vita di Remigi, Lucia Russo, è scomparsa.

L’amore con Barbara D’Urso è durato quattro anni nelle parole del cantante, ma la conduttrice ha voluto precisare le circostanze che l’hanno vista protagonista. La donna non ci sta a passare per una sfasciafamiglie e ha approfittato di uno spazio ricavato in uno dei suoi programmi televisivi per rispondere all’intervista di Memo Remigi: “Sapete che non parlo praticamente mai della mia vita privata, ma c’è una cosa che mi sta dando fastidio in questi giorni. C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che per altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto delle interviste e ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni”, ha detto la presentatrice.

Barbara D’Urso risponde al suo ex: “Mai stata con un uomo sposato”

Alla D’Urso non è andata giù l’affermazione del cantante in merito alle circostanze dell’inizio di questo rapporto. “Stiamo parlando di più di 40 anni fa. La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, Gianmauro ed Emanuele, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di quattro anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa”, ha voluto precisare il celebre volto Mediaset.

Barbara ha ricordato come in quel momento Memo Remigi e la moglie conducessero vite separate, pur dividendo la stessa casa. Non solo: la donna ha anche voluto sottolineare come il bilocale menzionato dal cantante nell’intervista non fosse stato affittato appositamente come nido d’amore. “Io allora vivevo in un bilocale che pagavo con i miei soldini e lui è venuto a stare da me. Potrei fare mille precisazioni, ma è questo quello a cui tengo moltissimo: mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia. Punto”, ha detto la presentatrice.