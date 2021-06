Grande Fratello Vip, scippo alla Rai: colpo grosso di Signorini, il primo concorrente

Arrivano le prime indiscrezioni sui partecipanti del GF Vip 2021: Manuel Bortuzzo si candida tra i futuri concorrenti.

Fervono i preparativi per il Grande Fratello Vip 2021 e i fan sono in fermento nell’attesa di conoscere i nuovi volti che saranno protagonisti della casa. Con la durata di 169 giorni, l’ultima è stata l’edizione più lunga del programma e ha visto i concorrenti non solo convivere, ma anche affrontare le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. Il padrone di casa Alfonso Signorini, comunque, è riuscito a portare a casa un buon risultato con una media di 3,3 milioni di telespettatori e il 19% di share. Numeri che devono aver soddisfatto casa Mediaset, visto che il direttore della rivista settimanale “Chi” è stato riconfermato per la sesta edizione del reality show.

I nuovi volti del GF Vip

Ma i telespettatori non si accontentano di sapere chi ci sarà alla conduzione del GF Vip 2021, la curiosità è tutta intorno ai futuri concorrenti. Tra questi, secondo le ultime voci, potrebbe esserci il giovane Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto, rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019.

La storia di Manuel Bortuzzo

Quel giorno, il giovane nuotatore si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato ed è stato colpito da un proiettile durante una sparatoria vicino a un pub a Roma nella zona dell’Axa, tra l’Eur e Ostia, dopo una rissa a cui era estraneo. In quell’occasione, si trovava insieme alla fidanzata Martina, anche lei nuotatrice, davanti a un distributore automatico di un tabaccaio nei pressi del locale. Quel tragico episodio gli è costato una lesione midollare che ha compromesso la mobilità delle gambe.

Nonostante questo, Manuel Bortuzzo non ha mai perso la determinazione, dimostrando una incredibile forza d’animo e una immensa voglia di vivere. E adesso anche un nuovo desiderio: quello di partecipare al Grande Fratello Vip. Una scelta che in realtà non suona così assurda. In una intervista al Messaggero, infatti, il nuotatore aveva spiegato come una sua eventuale presenza nella casa di Cinecittà potesse servire per far capire realmente cosa sia la disabilità nella quotidianità.

Le parole di Manuel Bortuzzo

“Si potrebbe capire cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Non dobbiamo mica sempre suggerire la stretta al cuore. Bisognerebbe anche imparare a ridere dei nostri limiti. Noi lo facciamo, e questo in parte ci salva. La forza del Grande Fratello è proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse”.

Il giovane Manuel Bortuzzo aveva anche aggiunto: “Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Mostrando cosa significhi quotidianamente vivere la disabilità si romperebbe questo muro”. Una scelta coraggiosa quella del giovane nuotatore, che darebbe al reality show un significato diverso e totalmente nuovo rispetto a quello a cui il pubblico è abituato: finalmente, il Grande Fratello potrebbe allontanarsi da quel clima di razzismo, sessismo e discriminazione dell’ultimo anno e diventare un programma dove viene propagandata l’inclusività.