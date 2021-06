Tish senza trucco e filtri, addio puntini neri: come si è mostrata l’ex di Amici

Tish, ex allieva di una delle precedenti edizioni di Amici, è molto attiva sui social. Seguita da tantissimi follower, spesso tende a pubblicare degli scatti in cui mostra vari look. In uno recente c’è un particolare che è stato notato dagli utenti social più attenti. Ecco di cosa si tratta.

Tish senza trucco e filtri, addio puntini neri

Tijana Boric, nota con lo pseudonimo di Tish, è una cantautrice italiana di origine serba e ha partecipato all’edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità sui social. Si possono notare sia scatti artistici che non, come l’ultimo che non è passato inosservato: “Stavo spiegando a mio fratello come usare la macchina fotografica”, ecco le parole riportate nella didascalia di quello pubblicato il 21 maggio. Ha ottenuto tantissimi commenti positivi: “Tish sei bella bella bella”, “In qualsiasi modo ti fotografano sei sempre stupenda e bellissima”, “Le cose non studiate vengono meglio. Bellissima foto, bellissima tu” e tanti altri ancora. Tish si mostra in versione naturale, con poco make-up e capelli spettinati. Non ci sono filtri e soprattutto non ha i classici puntini neri sotto gli occhi. La bocca è carnosa e lo sguardo è intrigante. Le mani sono ben curate e la maglia bianca spicca grazie allo sfondo immerso nel verde. Il risultato è impeccabile, del resto lei è nota per la sua bellezza.

Il percorso nella scuola di canale 5

Tish è entrata nella scuola più famosa della Mediaset fin dalla prima puntata della fascia pomeridiana. Si è classificata al quinto posto, ma ha portato a casa il premio è una borsa di studio Banca5. Nel programma si è distinta per il caschetto arancione e due puntini sugli zigomi. Dato che è dotata di una forte personalità, spesso si è scontrata con alcuni compagni di banco come Giordana Angi. Infatti tra le due c’è sempre stata una forte rivalità. Tish ha pubblicato il suo album grazie alla Sony Music Italia contenente 5 inediti in inglese e 2 cover (Wicked Games e Vedrai vedrai). Solo il 23 ottobre 2020 ha pubblicato Rido male, ovvero il suo primo singolo in italiano.

Leggi anche -> Amici, Sangiovanni insultato e minacciato “Ma non ti vergogni?” | Il motivo è paradossale

“Amici mi ha dato tanto”

Tish ha sempre speso belle parole per il programma che le ha permesso di scalare la vetta del successo in ambito canoro. Una volta spente le telecamere ha proseguito nel suo cammino artistico. In una lunga intervista fatta per Coming soon subito dopo la fine del suo percorso: “Amici mi ha dato tanto, è stata una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere sia a livello umano che artistico… Il mio percorso è stato davvero lungo, sono entrata all’inizio del programma. Sono davvero felice di aver fatto parte della storia di Amici”.

Leggi anche -> Amici 20, lutto per il ballerino Alessandro Cavallo: chi era Erica Zecca