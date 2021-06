Giorgio Manetti capelli neri e lunghi, muscoli in vista : l’ex di Uomini e Donne si mostra così

Giorgio Manetti è noto al pubblico italiano per aver partecipato al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Sui social ha pubblicato una foto negli anni della sua giovinezza. Secondo alcuni follower è irriconoscibile.

Giorgio Manetti irriconoscibile

Nato il 28 aprile 1956 a Firenze, Giorgio Manetti ha riscosso un grande successo grazie a Uomini e Donne. Di recente ha riferito ai follower di aver ottenuto un ruolo nella pellicola Uno strano weekend al mare. In compagnia dell’attore Alessandro Ingrà ha voluto realizzare una Instagram Story per parlare del suo debutto sul grande schermo con la frase: “Ultimissime scene del film”. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere molto della sua vita. Andando a curiosare nel suo profilo, non è passata inosservata una foto che risale a circa tre anni fa. “Swimming time in Polo beach, near Lahaina, Maui, Hawaii nel 1984…bellissimi ricordi”, ecco le parole riportate nella didascalia dello scatto pubblicato il 23 ottobre 2019. Ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è seguito e apprezzato anche una volta andato via dal programma. Lo scatto ritrae Giorgio negli anni della sua giovinezza e in piena forma fisica. Ha i capelli lunghi e castani, fisico scultoreo baciato dal sole estivo. Alle spalle si può notare dalla natura selvaggia. Del resto la zona è molto bella, nonché meta turistica famosa in tutto il mondo.

Il percorso a UeD

Giorgio ha subito catturato l’attenzione di Gemma Galgani, dunque hanno avuto un’intensa relazione davanti alle telecamere. La loro storia ha appassionato tanti telespettatori, ma poi è giunto al termine quando Gemma ha rifiutato di andare via con lui perché non innamorato. Nonostante abbia cercato di rimediare, la dama torinese è stata costretta a gettare la spugna. Attualmente Giorgio è felicemente fidanzato con un’altra donna mentre lei è ancora la ricerca dell’amore. Infatti si presume che nella prossima edizione ci sarà ancora, pronta a mettersi in gioco e sicuramente Tina Cipollari le darà del filo da torcere.

L’addio tanto sofferto

In un’intervista al settimanale Mio, Giorgio Manetti ha parlato molto della sua vita privata. Si è soffermato molto sull’ultimo anno, dal momento che non ha passato dei momenti per colpa della pandemia. Ha raccontato di aver perso tre cari amici che non hanno avuto la meglio contro il Covid. “È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”. Anche la compagna Caterina è stata male, ma per fortuna ha avuto la meglio. Per questo motivo l’ex cavaliere ha invitato tutti a fare attenzione per sé stessi e per gli altri.

