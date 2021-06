Antonella Clerici e Vittorio Garrone, lieta notizia per la coppia

Novità in vista per Antonella Clerici e Vittorio Garrone: ecco cosa si mormora in merito alla loro relazione.

Tutti la conoscono come colei che per quasi vent’anni, dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018, ha condotto La prova del cuoco, la trasmissione di Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente. Da quel momento, per Antonella Clerici si è aperta la strada del successo, che l’ha portata a condurre numerose trasmissioni di prima serata come il Festival di Sanremo 2005 e 2010, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, o Zecchino d’Oro 2019 e infine, lo scorso anno, The Voice Senior, talent show che ha registrato ben 4 milioni di telespettatori e il 19% di share. Ma questo, per Antonella Clerici, non è il momento per pensare alla carriera.

La storia tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Questo, per Antonella Clerici, è il tempo dell’amore. Dopo diverse storie, la presentatrice di Legnano ha trovato la serenità con l’imprenditore Vittorio Garrone. I due si sono conosciuti nel 2015: «Ci ha presentati un’amica comune che sosteneva da sempre che eravamo lo specchio l’uno dell’altra. In quel momento eravamo entrambi liberi da qualsiasi legame». Per lui è stato un vero colpo di fulmine, mentre lei usciva dalla difficile separazione da Eddy Martens, papà di sua figlia Maelle. «Volevo pensare solo alla mia bambina e invece…dopo i 50 anni uno pensa di tirare i remi in barca, ma quando non ti focalizzi su un’idea arrivano le cose belle». E così è stato per Antonella Clerici quando ha incontrato Vittorio: «È un amore grande, il nostro».

La casa nel bosco

Un amore così grande che ha spinto la conduttrice a lasciare Roma per trasferirsi in provincia di Alessandria, a Varinella, frazione di Arquata Scrivia, dove attualmente vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Nello specifico la famiglia abita nella villa della Tenuta Basini, nido d’amore che la Clerici ha descritto così durante un’intervista rilasciata per Oggi: «La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore». Proprio dalla sua Casa nel Bosco, Antonella Clerici è pronta a condurre un nuovo format televisivo: «Vorrei condurre un programma insolito, dalla mia casa nel bosco dove adesso vivo. Sarebbe un insieme di tante cose: amici, cucina, natura e le chiacchiere che so fare così bene».

Matrimonio in vista per Antonella Clerici e Vittorio Garrone?

Ma come già detto, questo non è il momento di pensare alla carriera. L’imprenditore ha appena concluso le pratiche per il divorzio dall’ex moglie, madre dei suoi tre figli. Questo vuol dire che finalmente Vittorio Garrone è libero di sposare la conduttrice a cui è legato dal 2015. Pare proprio che dopo 7 anni di relazione, i due siano pronti a fare il grande passo.

La notizia su TV8

I rumors più recenti parlano di un matrimonio entro la fine dell’anno. A dare la notizia delle imminenti nozze, è stato il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina su TV8: «Antonella Clerici è molto felice con Vittorio Garrone. E dopo aver lasciato Roma ed essersi trasferita in una fattoria tra il Piemonte e la Liguria per lui, pare sia pronta per il grande passo. Garrone è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero “convolare” entro la fine dell’anno».