Amici, ricordate Giulia Molino? Eccola oggi con un nuovo cambio look

Giulia Molino, protagonista della 19esima edizione di Amici, ha condiviso con i suoi fan un importante cambio nella sua visione artistica ma anche nel suo look. Scopriamo di cosa si tratta.

Giulia Molino è stata protagonista indiscussa della penultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver superato con maestria tutte le fasi preliminari, la giovane cantante è riuscita a conquistare il serale, fase più importante del programma, posizionandosi al terzo posto dietro alla vincitrice Gaia Gozzi e Javier Rojas secondo classificato.

Il cambiamento di Giulia Molino

Nel corso della varie puntate i telespettatori hanno imparato a conoscere Giuliacome una cantante di talento e dotata di una gran voce. La conferma è arrivata con l’uscita dei suoi primi brani e successivamente del primo album ufficiale, Va tutto bene, caratterizzati da un taglio nettamente pop. Nonostante gli ottimi riscontri ottenuti, per Giulia nell’ultimo anno sembra sia nata una nuova necessità di esprimersi che l’ha portata ad avvicinarsi al rap e a pubblicare dei brani dal sound decisamente più urban. Inoltre la giovane artista ha dato il via a questa nuova fase della propria carriera con il brano Cchiù Fort’ in collaborazione con il rapper Lele Blade e Hal Quartièr.

Il cambio di look

Per Giulia non si è solamente trattato di un cambiamento artistico ma anche estetico. Se infatti durante Amici si era presentata con dei foltissimi capelli ricci che la rendevano riconoscibile, adesso l’artista ha optato per delle treccine bianche e un’immagine decisamente più accattivante che la rendono coerente con le scelte musicali fatte.

LEGGI ANCHE—>Amici, Sangiovanni insultato e minacciato “Ma non ti vergogni?” | Il motivo è paradossale

Le ultime uscite di Giulia

La giovane cantante dopo questo cambio di rotta sembra essere ancora più affamata. A dimostrarlo sono le sue ultime pubblicazioni. Infatti Giulia dopo l’uscita del brano con Lele Blade ha condiviso altri due singoli: Comm’a ll’aria e Napules. Già dai titoli degli ultimi brani usciti sembra che l’artista voglia valorizzare e rendere onore alle proprie origini campane.