Giuseppe Brindisi, avete mai visto la moglie? Chi è la bellissima giornalista

Abituati a vedere alla guida di programmi di approfondimento, Giuseppe Brindisi, però, ha anche una vita privata che cerca di tutelare con molta privacy: conoscete sua moglie? Scopriamo insieme chi è.

I telespettatori hanno imparato a conoscere ed apprezzare il talento del giornalista Giuseppe Brindisi, grazie soprattutto al programma di approfondimento Zona Bianca, diventando oggi uno dei volti più conosciuti della televisione italiana.

Il giornalista è nato il 7 giugno 1962 a Modugno, provincia di Bari. I suoi primi passi, però, sono stati mossi nel mondo della musica, in particolare all’età di 17 anni ha esordito come speaker radiofonico e deejay. Negli anni novanta, però, Giuseppe Brindisi si è spostato nel mondo del giornalismo, prima alla conduzione di Studio Sport, per passare a Studio Aperto fino al 1993.

Brindisi nel 2001 ha ricevuto l’incarico di capo della redazione web del Tg5, poi è approdato nel programma di Verissimo ed è arrivato alla conduzione di TgCom24. Nel 2018 è passato al timone del talk Stasera Italia, programma di successo nel pre-serale di Rete 4.

Il vero successo del giornalista e conduttore è arrivato, però, nel 2021 con il programma di Zona Bianca. Una vita professionale ricca di successi ma quanto ne sapete della sua vita privata? Scopriamola insieme.

Giuseppe Brindisi: avete mai visto la moglie?

Della sua carriera conosciamo tutto ma quanto sappiamo della vita privata di Giuseppe Brindisi e, soprattutto, di sua moglie? Il giornalista ha sposato una bellissima collega di nome Annamaria Capozzi, con la quale è felicemente legato da anni ormai.

Giuseppe Brindisi è molto restio a esporre la sua vita privata, tant’è vero che non ha un profilo Facebook mentre il profilo Instagram del presentatore è costellato di divertenti pubblicazioni, segno della grande ironia di quest’ultimo. L’unico canale social utilizzato dal giornalista per approfondimenti di maggior spessore è quello di Twitter.

Nonostante la riservatezza di Brindisi, qualche informazione sulla moglie è trapelata. La donna, classe 1968, è dal 2003 anche lei una giornalista iscritta all’Albo del Lazio.

Annamaria, nel campo giornalistico, si occupa in particolare di costume e società, cronaca rosa, sport, spettacolo, oltre che collaboratrice esterna del programma di Mattino 5, così come la stessa giornalista ha scritto nel suo profilo Linkedin.

La coppia è felicemente sposata e hanno insieme una figlia, nata nei primi anni del duemila ed oggi una bellissima adolescente, anche se la loro vita privata è ‘off limits’.

Le curiosità su Giuseppe Brindisi

Ci sono una serie di curiosità che interessano Giuseppe: il giornalista vive a Roma insieme con la famiglia e Brindisi ha specificato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni di faticare molto a conciliare i tanti impegni di lavoro con i doveri familiari.

La riservatezza del conduttore è palese anche nel riserbo che mantiene nel non mostrare, neanche sui social, la propria abitazione.

Tra le varie passioni di Giuseppe Brindisi, però, non c’è solo la musica, visto il suo passato da deejay e il giornalismo ma anche la tecnologia e soprattutto l’amore per gli animali, a cui dedica molta attenzione e tante premure.