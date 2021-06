Bianca Guaccero, avete mai visto l’ex fidanzato? Un famoso calciatore

Sono stati una coppia molto invidiata per tanto tempo, presenti nei principali eventi del mondo dello spettacolo sempre insieme: stiamo parlando di Bianca Guaccero e del suo ex fidanzato, un celebre sportivo.

Due ragazzi giovani e innamorati che sono stati colpiti dalla freccia di Cupido quando erano poco più che due adolescenti: le vite di Bianca Guaccero e del famoso ex calciatore si sono incrociate con una sorta di colpo di fulmine.

Poi, però, le cose tra l’attrice e conduttrice e lo sportivo non sono andate come i fan della coppia avrebbero sperato: quali sono stati i motivi dell’addio?

Bianca Guaccero e l’amore con Nicola Ventola: cinque anni di passione

Bianca Guaccero e Nicola Ventola si sono conosciuti quando erano molto giovani: lei aveva appena 18 anni e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, mentre lui sfruttava il suo talento con lo sport sui campi da calcio. Di lì a poco il pubblico avrebbe conosciuto la bella Bianca in “Terra bruciata”. Il loro amore è stato definito come “travolgente” da chi ha potuto osservarlo dall’esterno: un rapporto durato cinque anni, un periodo decisamente lungo data la giovane età dei protagonisti.

Poi con la crescita entrambi hanno maturato bisogni diversi, le loro strade si sono separate e i due hanno raggiunto le vette delle rispettive carriere senza condividere i successi, ma scegliendo di lasciarsi alle spalle questo amore, pur conservando ottimi rapporti.

A parlare dei motivi dell’addio è stato Nicola, sottolineando la presenza di un’ingombrante gelosia da parte della bellissima Bianca Guaccero. Le incomprensioni quotidiane hanno fatto posto ad una profonda crisi che non ha lasciato scampo alla giovane coppia. Tra i due è rimasto un rapporto profondo di affetto e stima reciproca: entrambi hanno dichiarato di serbare un bellissimo ricordo di quell’amore così passionale che ha regalato loro fortissime emozioni.

Bianca e Nicola: la sorprendente telefonata a Detto Fatto

Qualche tempo fa Nicola ha sorpreso Bianca telefonando a “Detto Fatto”, la trasmissione condotta dalla Guaccero sulla Rai: un’occasione per rievocare i momenti più belli della loro relazione di qualche anno fa. Ai telespettatori è piaciuto molto il legame che è rimasto tra i due ex fidanzati, a testimonianza di un affetto che non scompare con il tramonto del sentimento.

Cosa si sono detti in quell’occasione Bianca e Nicola? “Eri gelosa ma speciale. Non posso dire niente, perché stiamo parlando di tantissimo tempo fa. E’ speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri.”, ha detto ridendo l’ex calciatore che ha collezionato tanti successi in campo e una carriera brillante.

Oggi le loro vite sentimentali sono completamente diverse: Nicola è sposato con Kartika Luyet, con la quale ha anche avuto un figlio, mentre Bianca è diventata mamma di Alice, la bimba nata dalla relazione con Dario Acocella, suo ex compagno.