Massimiliano Allegri, avete mai visto la sua ex compagna? Chi c’era prima di Ambra

L’allenatore Massimiliano Allegri ha avuto a che fare con diverse bellissime donne nella sua vita: attualmente è legato ad Ambra Angiolini, ma chi c’era prima della nota attrice e conduttrice?

Massimiliano Allegri è noto per essere uno degli allenatori più ambiti della Serie A: nato a Livorno nel 1967, ha giocato per diversi anni come centrocampista in diverse squadre italiane prima di diventare l’attuale tecnico bianconero.

Un uomo dal fascino toscano decisamente spiccato, che è sempre stato circondato da belle donne: la sua relazione con Ambra Angiolini procede a gonfie vele, ma il suo passato sentimentale ha conosciuto alti e bassi.

Massimiliano Allegri prima di Ambra: le disavventure sentimentali dell’allenatore

La vita privata di Max Allegri ha conquistato le prime pagine dei rotocalchi italiani quando l’allora calciatore aveva 24 anni: era il 1992 e l’allenatore bianconero aveva abbandonato la sua fidanzata dell’epoca, Erika, praticamente sull’altare. Massimiliano aveva, infatti, deciso di troncare la relazione qualche giorno prima di quello fissato per le nozze, per l’esattezza solo due giorni prima del fatidico Sì.

LEGGI ANCHE : Ambra Angiolini presidente nel 2030 | La dedica sul web

Dopo due anni da quel momento si è sposato con Gloria e da loro amore è nata Valentina Allegri, ma il matrimonio è durato solo quattro anni. Nonostante le due precedenti delusioni il simpatico toscano non ha mai smesso di cercare l’amore e sembra averlo trovato in Ambra Angiolini: il loro legame ha superato tutte le ultime voci di crisi e le ultime foto della coppia mostrano un’intesa che non si è mai spenta. Anche Valentina, la figlia dell’allenatore bianconero, ha tifato fin dall’inizio per questo rapporto, scommettendo sui veri sentimenti del padre: «Mio padre quando è innamorato corre, e adesso è proprio innamorato. Sono molto presi entrambi, ma la più gelosa è senz’altro Ambra», ha dichiarato l’ex fidanzata di Piero Barone de Il Volo.

Gloria Patrizi: chi è l’ex fidanzata di Massimiliano Allegri

Prima di Ambra, però, nella vita dell’allenatore tornato alla Juventus c’è stato spazio per una donna molto conosciuta nel mondo del gossip: stiamo parlando della bella Gloria Patrizi, nata nel 1986, e famosa per aver partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, vincendo il titolo di Miss Eleganza nel 2007. La donna ha sempre lavorato nel mondo della moda, fin da quando aveva solamente 15 anni: Gloria ha partecipato anche al programma Lo show più buono, collaborando con Cynthia De Melo e facendo la valletta. Nel suo curriculum spicca anche il lavoro da modella ed ex playmate per Playboy Italia nel 2009.

LEGGI ANCHE : Ambra Angiolini, la casa che non ti aspetti: regno d’amore con Massimiliano Allegri

Gloria Patrizi, che porta il nome dell’ex moglie del livornese, e Massimiliano Allegri si sono conosciuti nel 2012 e la loro relazione è finita più volte sulle riviste di gossip. I due erano separati da 19 anni di differenza, ma il loro rapporto è andato avanti per diversi anni, poi le loro strade si sono divise definitivamente nel 2016: Max ha trovato l’amore nell’ex star di Non è la Rai e nel 2019 anche Gloria Patrizi si è rifatta una vita, sposando l’imprenditore Filippo Braghieri.