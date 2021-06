Avete mai visto la villa di Silvio Berlusconi? Semplicemente stupenda

Silvio Berlusconi è uno dei politici di spicco nel nostro Paese. Noto per la sua intensa attività politica ed imprenditoriale, non tutti sanno il luogo dove trascorre le ore di meritato relax. Ecco le immagini della sua accogliente dimora.

Berlusconi e la villa da favola

Berlusconi vive con la famiglia presso la villa San Martino, ovvero una residenza signorile realizzata dalla famiglia Casati Stampa nel XVIII secolo. A partire dal 1974 è diventata una proprietà di Silvio Berlusconi. All’esterno si può notare la natura che regna sovrana. Le mura sono rimaste intatte nel corso del tempo. Nel 1973 la villa è stata messa in vendita e Silvio Berlusconi è stato scelto come miglior acquirente. Ci sono tanti libri nella biblioteca, il parco ha una scuderia, le pareti delle stanze sono piene di quadri. Si dice che abbia speso intorno alle 500 milioni di lire. Ha fatto eseguire un restauro di tipo conservativo della parte più antica dell’edificio e ha fatto e ripristinare delle parti alterate nel corso del tempo. All’interno ci sono anche medaglie delle figure di personaggi della famiglia Casati. Stile raffinato e sobrio, molti sono concordi nel dire che la sua abitazione può essere paragonata a una splendida reggia. Tuttavia non è l’unica struttura che possiede l’uomo più noto dello scenario politico italiano. Ha anche una casa in Sardegna. Ecco la foto che conferma quanto riportato per iscritto.

Un altro angolo paradisiaco

La proprietà di Berlusconi che si trova in Sardegna è chiamata Villa Certosa. Occupa cento ettari di terreni con cinque ville, una dependance con teatro, bagni turchi, piscine, colline con vista mare, e piante tropicali. Si diceva che avrebbe venduto la proprietà, ma non è stato assolutamente così. In realtà ha acquistato altre ville nei pressi della sua. Ha speso ben sei milioni di euro per l’acquisto e subito dopo ha dato l’avvio ai lavori. Anche stavolta il risultato è stato impeccabile.

Un’altra splendida proprietà dei Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente della Mediaset, è legato da quasi 20 anni a Silvia Toffanin, la conduttrice del programma Verissimo. Vivono a Portofino, sulla Riviera Ligure. La struttura non è altro che un castello a quattro piani con una bella vista. Sorge su un promontorio, ha quattro torrette angolari e le facciate sono decorate da una merlatura. E’ stata costruita nel 1626. Tra il 1812 e il 1814 delle truppe napoleoniche si insediarono lì nel periodo del primo impero francese. Nel corso del tempo è stata modificata e migliorata al punto tale che oggi ha una piscina privata. Prima di diventare proprietà di Pier Silvio Berlusconi, la struttura apparteneva agli industriali tessili dei Bonomi Bolchini.

