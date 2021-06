Gigi D’Alessio pazzo di Denise, chi è la giovane fidanzata: diversissima dalla Tatangelo

Uno dei cantautori più amati d’Italia è sicuramente Gigi D’Alessio. Negli ultimi anni il musicista partenopeo non ha nascosto le sue grandi doti artistiche negli show televisivi. Ora a tenere banco è la sua situazione sentimentale. Scopriamo le ultime novità sulla sua giovanissima fiamma.

Nuova fiamma per Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è stato sposato con l’ex moglie Carmela Barbato e dal loro matrimonio sono nati tre figli. Archiviata la relazione con la donna, l’uomo è stato legato per più di undici anni alla collega Anna Tatangelo e dal loro amore è nato il piccolo Andrea. Con il passare del tempo entrambi si sono allontanati sempre più fino a ufficializzare la fine della relazione l’anno scorso. Durante una serie di interviste la Tatangelo ha rivelato che non si davano più nemmeno la buonanotte prima di addormentarsi. La situazione stava diventando insostenibile, così hanno preso questa decisione. Nello studio di Verissimo tempo fa ha fatto intendere di avere probabilmente qualcuno nella sua vita. Diversa, invece, è la situazione sentimentale di Gigi D’Alessio. E’ uscito allo scoperto con Denise Esposito. Non a caso è stato pizzicato in sua compagnia in questi giorni.

Indizi importanti sulla coppia

La ragazza che sembrerebbe far battere il cuore a Gigi D’Alessio si chiamerebbe Denise. I due sono stati ripresi su Tik Tok con atteggiamenti affettuosi e teneri. Stando alle indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti la scorsa estate in onore di un concerto a Capri proprio dell’ex di Lady Tata. Alcune voci di corridoio parlerebbero anche di un eventuale incontro voluto da Gigi tra la sua attuale, ipotetica, nuova fiamma e i suoi figli nati dalla passata relazione con la Barbato. Come se non bastasse sembra che siano addirittura andati a convivere in una zona della località partenopea. Insomma pare che stiano facendo sul serio, nonostante ci sia una sostanziale differenza d’età. Inoltre una volta D’Alessio e Denise sono stati visti all’esterno della villa all’Olgiata, la casa che si trova alle porte di Roma, la stessa in cui lui ha convissuto con Anna Tatangelo per tantissimi anni. Per il momento i diretti interessanti non confermano e non smentiscono.

“Innamorata è un parolone”

Se Gigi D’Alessio sembrerebbe ancora una volta preso dall’amore per una bella ragazza partenopea, dall’altra Anna Tatangelo non smentisce la relazione con Livio Cori: “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi. Me la voglio vivere con calma. Non smentisco e non confermo”. Non si è sbilanciata, ma ha fatto capire che potrebbe essere sulla strada giusta. I fan sperano che presto anche lei possa essere felice accanto a un’altra persona.

