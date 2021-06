Rudy Zerbi e l’addio alla storica compagna: perché è finita durante Amici

Rudy Zerbi, professore della scuola di Amici e produttore musicale, ha rivelato di essere tornato single durante una delle sue ultime interviste. Scopriamo di più.

Rudy Zerbi è indubbiamente una delle personalità più rilevanti nel mondo della musica italiana. L’uomo ha iniziato il proprio percorso da giovanissimo come disk jockey per poi diventare un talent scout per Sony Music e guadagnare sempre più spazio nel mercato italiano grazie ai suoi progetti.

Carriera di Rudy Zerbi

Oltre ad essere un importante riferimento dietro le quinte, Rudy è diventato molto popolare grazie alle innumerevoli partecipazioni a programmi televisivi. In particolare uno dei ruoli più rilevanti degli ultimi anni è quello di professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il produttore inoltre ama condividere alcuni retroscena della propria vita privata con il pubblico in particolare attraverso i social network dove è molto attivo.

Chi è l’ex compagna di Rudy Zerbi

Rudy in una recente intervista al Maurizio Costanzo Show ha rivelato di essere tornato single, infatti è stato per un lungo periodo sentimentalmente legato a Maria Soledad Temporini. Dell’ex compagna di Zerbi non si è mai saputo molto, essendo totalmente estranea al mondo dello spettacolo, infatti la donna è un architetto di 45 anni. Dalla storia d’amore è nato un figlio, Leonardo venuto al mondo nel gennaio del 2015. Durante l’intervista il prof di Amici ha raccontato come il parto per Maria non sia stata per nulla facile, infatti sia lei che il bambino hanno rischiato la vita. Per fortuna le cose sono andate per il verso giusto. Non possiamo dire lo stesso del loro amore.

Perché Rudy Zerbi e Maria Temporini si sono lasciati?

Durante l’intervista Maurizio Costanzo, come da tradizione, non ha avuto problemi a porre al suo interlocutore anche le domande più personali come i motivi che hanno portato alla separazione con Maria. Rudy ha risposto alla domanda del giornalista in maniera sintetica: “E’ così”, queste le parole del produttore che lasciano intendere come tra i due potrebbe essere semplicemente finito il sentimento d’amore.