Beautiful anticipazioni americane: una sconcertante verità stravolge tutto

Beautiful, una delle soap opera di maggiore successo al mondo, continua regalare grandi emozioni ai suoi telespettatori. Scopriamo alcune sconvolgenti anticipazioni dalle puntate americane.

Trasmessa in Italia dal 1990, Beautiful ha in poco tempo conquistato milioni di telespettatori, diventando la soap opera più seguita del nostro paese. Nel corso di più di 30 anni sono state messe in onda 8299 puntate e realizzare 8540 per un totale di 33 stagioni.

Anticipazioni americane

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni americane, sembra che i nuovi episodi di Beautiful abbiano preso una svolta misteriosa e intrigante. In particolare al centro delle avventure raccontate c’è l’omicidio di Vinny Walker, le cui indagini stanno svelando una serie di colpi di scena che hanno portato a una verità totalmente inaspettata.

Chi ha ucciso Vinny Walker?

La rivelazione più sconvolgente riguarda il colpevole dell’omicidio, che stando alle prove finora raccolte sembrerebbe essere Liam Spencer, che ha colpito il compianto Walker con l’auto di Bill. Ma sembra esserci di più, infatti negli ultimi episodi americani vengono svelate una serie di azioni che hanno portato ad accusare sia l’editore che Bill e successivamente ad arrestarli. Ma l’omicidio di Vinny sembra non essere stato voluto da loro, infatti dietro la morte dell’uomo si nasconde una mano invisibile che ha pianificato tutto meticolosamente. Si tratta di Justin Barber, il difensore dei due uomini accusati.

Chi scoprirà la verità?

Questa rivelazione permette di completare il puzzle, infatti proprio l’avvocato era l’unico a conoscenza di dove si trovassero Liam e Bill, potendo quindi dare il via al proprio piano: incastrare i due uomini e uccidere Walker. Purtroppo per Justin le cose non si mettono bene, quando Thomas Forrester riceve dei messaggi in ritardo proprio da Vinny che sveleranno nuovi particolari sulla complicata vicenda. Insomma le nuove puntate di Beautiful presto in arrivo anche in Italia, sembrano promettere bene viste le premesse poste dalle anticipazioni americane.