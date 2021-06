Cristina Parodi, avete mai visto la figlia? Una bellezza disarmante

‘Tale madre, tale figlia’: ecco che sui social, dal profilo di mamma Cristina Parodi, rimbalza lo scatto di sua figlia, la meravigliosa Angelica.

Una delle conduttrici e giornaliste più amate dal pubblico italiano è senza dubbio Cristina Parodi, salita agli altari del successo non solo per le sue doti lavorative ma anche per il suo fascino e la sua eleganza. La Parodi si è sempre distinta per il garbo e la riservatezza che hanno fornito un tocco aggiuntivo al suo modo di lavorare.

Gli esordi lavorativi della giornalista hanno preso il loro avvio negli anni ottanta ma a darle massima visibilità è stata la conduzione di programmi molto importanti, come ad esempio Verissimo, La Vita in diretta e Domenica In. Non solo ma Cristina Parodi è stata tra le protagoniste indiscusse, nella conduzione, delle primissime edizioni del Tg5.

Oltre ai successi nella carriera, Cristina Parodi ha creato una solida famiglia insieme all’attuale marito, Giorgio Gori, con il quale è sposata dal 1995. Gori è anche lui un uomo di successo: noto giornalista e produttore televisivo, fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia ed ex direttore di Canale 5 e Italia 1. Nel 2012 il marito di Cristina Parodi decide di intraprendere la carriera politica e nel 2014 viene eletto Sindaco della città di Bergamo. La coppia Parodi-Gori ha dato alla luce tre figli ed è proprio Angelica ad essere, oggi, una bellissima giovane donna.

Cristina Parodi: ecco la sua bellissima figlia

Si chiama Angelica Gori ed è nata nel 2001: oggi è una bellissima ventenne, che spegnerà le candeline il prossimo 24 luglio, e che ha ereditato da sua madre fascino ed eleganza. Sono davvero due gocce d’acqua Angelica e mamma Cristina Parodi, se non fosse che a distinguerle è il colore verde degli occhi della giovane Gori, rispetto al marrone di sua madre.

Angelica è la terzogenita nata dal matrimonio di Cristina Parodi e Giorgi Gori: la prima è Benedetta, classe 1994, poi c’è Alessandro, nato nel 1997, e infine c’è la meravigliosa Angelica.

Qualche anno fa, mamma Parodi che è molto seguita sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto di un primo piano di sua figlia, evidenziando come la somiglianza tra lei e la giovane Angelica fosse sorprendente: “Potrei dirvi che sono io ma non ho mai avuto il verde di quegli occhi” aveva scritto la giornalista.

Angelica e la passione per la musica

Per il momento la quasi ventenne Angelica non sembra voler seguire le orme di mamma Cristina e di zia Benedetta, approdate con grande professionalità nel mondo del giornalismo. Per la giovane Gori, invece, la passione che anima le sue giornate è per la musica.

Il sogno di Angelica è quello di diventare una cantautrice di successo e, intanto, utilizza il suo seguitissimo canale Instagram, che registra più di 23 mila follower, per pubblicare e pubblicizzare i suoi live e i suoi singoli.

Il suo primo brano ha come Sketch ed era uscito nel 2018. Il nuovo progetto musicale della bellissima e talentuosa Angelica è denominato ‘Faro’ e nasce in collaborazione con Alessandro Belotti. Il duo ha rilasciato alla fine del mese di gennaio il loro nuovo singolo, intitolato Londra. Come raccontato dalla giovane ragazza, la canzone è nata da un’esperienza vissuta proprio nella capitale dell’Inghilterra. Circa un mese fa è stata rilasciata anche la versione acustica del brano.