Maurizio Costanzo, avete mai visto la figlia? Chi è e cosa fa Camilla

Maurizio Costanzo è uno dei conduttori di maggiore spicco del mondo dello spettacolo italiano. Non tutti sanno che ha una figlia, Camilla Costanzo, nata nel secondo matrimonio. Ecco cosa fa nella vita.

La carriera di Maurizio Costanzo

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Maurizio Costanzo è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, regista e sceneggiatore italiano. A soli 18 anni diventò cronista del quotidiano romano Paese sera e da allora la sua carriera ha avuto un decollo. Attualmente è uno dei pilastri fondamentali della Mediaset, come del resto l’attuale moglie Maria De Filippi. In realtà prima di lei ci sono state altre donne. Da uno dei suoi matrimoni è nata la figlia Camilla. Ecco maggiori informazioni sul suo conto.

Ecco cosa fa la figlia Camilla

Camilla Costanzo è una scrittrice, sceneggiatrice e attrice. E’ la figlia del noto conduttore della Mediaset e di una donna in carriera. Si tratta di Flaminia Morandi ed è stata colei che Costanzo ha portato sull’altare in seconde nozze (Costanzo ha sposato per la prima volta la fotoreporter Lori Sammartino e a seguire ci sono state le nozze con la conduttrice Marta Flavi e infine con la regina di Canale 5 Maria De Filippi). Camilla è nata nel 1976 e, nonostante abbia avuto ampia esperienza davanti alle telecamere, non compare spesso nel piccolo schermo. Non è neanche attiva sui social network. Lavora con la Rai e coloro che la circondano dichiarano che ama ciò che fa, in quanto sa essere molto precisa e determinata. Ha deciso di darsi alla recitazione dopo aver accettato alcuni ruoli in un film diretti da fratello Saverio Costanzo. Il più noto è intitolato Private che le ha permesso di ricevere degli importanti riconoscimenti. A seguire ha prestato il suo volto ai personaggi di Una famiglia per caso e con I corti italiani. Nel frattempo si è dedicata alla scrittura fino a pubblicare dei libri: Ero cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia nel 2009 e Una bellissima notte senza luna nel 2015. Anche se è un personaggio pubblico di un certo spessore, tende molto a tutelare la sua vita privata.

Curiosità su Camilla

Camilla Costanzo è una persona semplice ed è estranea al mondo dei social. I piatti che predilige sono la pasta con burro e parmigiana. Chi la conosce bene sostiene che non si è mai vantata della sua carriera. Ciò dimostra che è umile. Durante una serie di interviste ha rivelato di essere anche molto sensibile al punto tale da piangere spesso. Inoltre è amorevole e presente per la sua famiglia, composta dal marito e due figli. Non si sa nulla sul loro conto, dato che lei non ne parla mai.

