Gianni Morandi, avete visto com’è diventata la figlia Marianna? Eccola oggi a 52 anni dopo il divorzio con Biagio Antonacci

Tra i cantanti più amati del panorama della musica italiana è giusto parlare del bravissimo e amatissimo Gianni Morandi. Come ben sappiamo, quest’ultimo è stato sposato in prime nozze con l’attrice Laura Efrikian. Dalla relazione sono nati ben quattro figli tra cui la secondogenita Marianna che oggi ha 52 anni. Scopriamo ulteriori dettagli su di lei.

Avete mai visto la figlia di Gianni Morandi?

Gianni Morandi, oltre a essere un pilastro del mondo dello spettacolo italiano, è finito al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata. Ha avuto due matrimoni (con Laura Efrikian e Anna Dan). Gli sono stati attribuiti anche dei flirt, come quello ipotetico avuto con l’attrice Paolo Pitagora. Dal primo matrimonio è nata Marianna Morandi. Come ben sappiamo, la prima figlia Serena, è vissuta solo poche ore e lei quindi è la sorella maggiore di Pietro e Marco. Dal 1993 al 2005 è stata unita in matrimonio con Biagio Antonacci che ha reso padre di due splendidi figli. Oltre ad essere una figlia d’arte, vanta alle spalle un’ampia carriera teatrale e televisiva. Scopriamo alcuni dei suoi successi passati e com’è diventata oggi all’età di 52 anni.

Ecco com’è oggi la Morandi

Basti pensare che la sua prima comparsa artistica risale a quando partecipò al brano musicale inciso da suo padre Sei forte papà come la voce della bambina. In realtà, però, con papà Gianni ha preso parte anche nel 1998 ad una fiction di successo di Canale 5 intitolata La forza dell’amore. Nella seguente era presente anche l’attrice Elena Sofia Ricci. Una scena fece molto discutere i telespettatori all’epoca perché ci fu un bacio tra padre e figlia. Oggi, a distanza dalle sue ultime partecipazioni televisive come quella nel 2005 nella fiction di Rai 2 con Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff, la ritroviamo così. La foto conferma che ha sia il fascino di mamma Laura che di papà Gianni. E’ una bellissima donna che fa dei suoi tratti estetici un passo in più verso la longeva bellezza di una donna che non deve ricorrere alla chirurgia per apparire ancora più bella. Madre Natura è stata molto magnanima con lei che sicuramente condurrà una vita sana senza troppi spazi ad eccessi in cibo o in abitudini poco sane.

Uno splendido rapporto con l’ex marito

Marianna Morandi è stata al fianco di Biagio Antonacci ed è apparsa anche nel video di una sua canzone degli anni 2000 e ciò evidenzia ancor di più la loro grande collaborazione artistica. Ad oggi, i rapporti fra i due ex coniugi sono ancora positivi anche per il bene dei loro due figli avuti dal loro passato matrimonio. Dimostrazione che ci si può rispettare senza per forza essere uniti da un vincolo religioso o legale.

