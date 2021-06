Qui solo un bimbo, oggi uno dei giudici di Amici più amati: lo riconoscete?

Il bambino della foto sembra un angioletto con i capelli biondi e gli occhi azzurri. Abbraccia teneramente il suo amichetto a quattro zampe. Attualmente è uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo italiano. Di recente ha svolto il ruolo di giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi. Molti avranno già capito di chi si tratta.

Oggi uno dei giudici di Amici più amati

Il bambino in questione non è altro che Emanuele Filiberto di Savoia. Nato a Ginevra e 22 giugno 1972, ha studiato presso un liceo scientifico di Losanna e ha conseguito una laurea in Architettura e poi nel settore finanziario. Si è recato in Italia nel 2002 e l’anno successivo ha sposato l’attrice francese Clotilde Courau. Dal loro matrimonio sono nate Vittoria Chiara e Luisa. E’ entrato a far parte del mondo dello spettacolo partecipando come ospite e conduttore in alcuni programmi come Quelli che il calcio, Il ballo delle debuttanti, I raccomandati, Ballando con le stelle e infine Amici di Maria De Filippi. Si è anche dedicato al canto al punto tale da partecipare al Festival di Sanremo 2010 proponendo e brano Italia amore mio con Pupo e Luca Canonici. Inoltre nel 2011 ha provato a lanciarsi nel mondo della recitazione avendo un ruolo nel cine-panettone Vacanze di Natale a Cortina in cui ha interpretato il ruolo di sé stesso. E’ un personaggio pubblico, di conseguenza è molto attivo su Instagram e vanta di 96.000 follower. Con loro condivide sia il lavoro che i momenti di vita privata.

“E’ vero, Maria De Filippi non mi ha ancora chiamato, ma…”

Gli italiani hanno avuto modo di vedere nel piccolo schermo Emanuele Filiberto di Savoia nel ruolo di giudice con Stash e Stefano De Martino. Il trio ha fatto molto divertire il pubblico, ma allo stesso tempo ha beccato anche tante critiche per le decisioni prese in seguito alle esibizioni degli allievi. Fatto sta che hanno riscosso un successo al punto tale da poter essere riconfermati per la prossima edizione. Durante un’intervista rilasciata a Novella 2000, l’uomo ha fatto questa dichiarazione: “E’ vero, Maria De Filippi non mi ha ancora chiamato, ma se mi chiamano io vado”. Non ha nascosto di essere contento di collaborare di nuovo con l’intero team del programma. Inoltre ha detto di essersi sentito a suo agio tra l’ex marito di Belen Rodriguez e il leader dei The Kolors.

Leggi anche -> Amici, ricordate Giulia Molino? Eccola oggi con un nuovo cambio look

Problemi di salute

Tra il 2011 e il 2019, ha subito diversi interventi per asportare un tumore ai seni paranasali. Ha ammesso in passato di aver sottovalutato la faccenda, in quanto è stata la moglie a insistere nel fare degli accertamenti. Per fortuna il peggio è passato, ma comunque non abbasserà mai più la guardia.

Leggi anche -> Rudy Zerbi e l’addio alla storica compagna: perché è finita durante Amici