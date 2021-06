Uomini e Donne spoiler settembre: cosa cambia, chi va e chi resta

Uomini e Donne è il programma condotto da Maria De Filippi che da anni fa compagnia agli italiani dal lunedì al venerdì subito dopo la soap opera spagnola Una Vita. I fan non vedono l’ora che arrivi settembre per seguire le dinamiche sentimentali dei partecipanti. Alcuni sono confermati per la prossima edizione mentre su altri la redazione non si sbilancia ancora. Ecco chi andrebbe via e chi resterebbe.

Uomini e Donne, chi va e chi resta

Uomini e Donne permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Ci sono persone che riescono in questa impresa, basta pensare a Sossio Aruta che ha avuto modo di conoscere Ursula Bennardo. I due attualmente vivono sotto lo stesso tetto e dal loro amore è nata la piccola Bianca. Loro sono la chiara dimostrazione che un sentimento può nascere anche davanti alle telecamere. Adesso nella fascia pomeridiana vanno in onda le soap opere turche Mr wWrong – Lezioni d’amore e Love Is in the Air. Verso metà settembre andranno in onda le nuove puntate della prossima edizione e sicuramente non mancheranno dei colpi di scena. Secondo delle indiscrezioni che stanno circolando sul web, alcuni personaggi torneranno mentre altri no. Ecco tutte le informazioni.

Isabella contro Gemma, secondo round?

I fan vorrebbero sapere se tornerà anche Isabella Ricci, ovvero la dama che fino all’ultimo ha dato del filo da torcere a Gemma. Le due donne spesso si sono punzecchiate a vicenda. Per Gemma lei non riesce mai a mettere da parte la razionalità, di conseguenza le ha dato l’etichetta dell’ impostata. Isabella, invece, crede che lei debba trattenere dei lati istintivi tipici di un’adolescente. Se dovesse rimettersi in gioco, dovrà difendersi nuovamente. Per quanto riguarda Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, non è chiaro se hanno deciso di riprovare una volta spente le telecamere. Anche Biagio Di Maro non ha ancora dato conferma se tornerà o meno.

Ecco chi potrebbe esserci

I fan sono in trepidante attesa di scoprire anche se altri personaggi storici faranno parte allo show dalla prossima edizione di settembre 2021. In modo particolare le attenzioni si sono concentrate su Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Armando Incarnato. La domanda che molti si stanno ponendo è se ci sarà ancora il Trono classico così come nelle passate edizioni. Infatti, secondo i rumors, sui social network nelle ultime settimane si parlava in modo incessante di un possibile accesso al trono di Francesco Chiofalo, meglio noto come Lenticchio. Il ragazzo prese parte a Temptation Island all’epoca con la sua ex fidanzata Selvaggia Roma, nota per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per tutte le altre informazioni non ci resta che aspettare un altro po’ di tempo.

