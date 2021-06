Cosa ha fatto al suo look l’icona pop della musica internazionale? Madonna compare in uno scatto Instagram ed è davvero irriconoscibile: eccola, come non l’avete mai vista.

Tutti la conosciamo come Madonna, icona della musica pop internazionale e salita sullo scranno più alto delle star mondiali: non solo bellissima ma anche grintosa e di talento. La diva degli anni ottanta è riuscita ad emergere nel vasto panorama della musica, non solo per le sue doti indiscutibili ma soprattutto per il suo modo di fare, molto trasgressivo e sopra le righe. In questo modo Madonna Louise Veronica Ciccone, questo il suo vero nome, è diventata una vera popstar senza mai sbagliare un colpo.

Da Like a Virgin, fino a Material Girl, Madonna ha sempre registrato innumerevoli successi e riconoscimenti, fino a farsi ricordare anche per il suo look estroso e camaleontico che l’hanno sempre identificata come una vera super star.

Questa volta, all’età di 63 anni, Madonna torna sui social e questa volta con un’immagine di se totalmente stravolta.

Madonna: ecco com’è diventata, irriconoscibile

Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, la popstar Madonna è tornata a New York in perfetta forma e alla carica con una ‘new life’ così come lei ha scritto nella didascalia dello scatto che ha pubblicato sui social. Per la cantante, icona del pop anni Ottanta, ecco una nuova vita e una nuova immagine che la rende davvero irriconoscibile.

Il decolté della diva è più prosperoso, il viso molto più levigato e sodo, gli zigomi alti, la pelle tirata: di fronte a questo selfie che Madonna si è scattata i fan si chiedono se la popstar abbia ceduto al ritocco. Per attirare di più l’attenzione sul suo seno, Madonna lo ha impreziosito di gioielli.

Qual è il nuovo progetto di Madonna?

Nella vita della popstar non c’è spazio solo per la musica a quanto pare e la stessa Madonna parla di “Re-Invention”, accompagnando il tutto con un emoticon che riprende una cinepresa. In questo caso l’indizio lascia pensare ad un nuovo progetto lavorativo molto allettante per Madonna.

Intanto dal Portogallo, dove vive per poter seguire direttamente la carriera calcistica del figlio David, Madonna è tornata da qualche tempo a New York per un’occasione molto importante e speciale: festeggiare il grande traguardo dei 90 anni di suo padre Silvio.

Intanto i rumors hanno fatto trapelare l’indiscrezione che la grande popstar americana stia lavorando ad un progetto con una casa editrice per la pubblicazione della sua autobiografia, un lavoro che a quanto pare entusiasmerebbe moltissimo Madonna.

Intanto dal suo profilo social non ci sono conferme o dettagli su questo probabile nuovo progetto ma, voci di corridoio, scommettono che a breve la tanto amata Madonna potrebbe cominciare a lanciare delle piccole informazioni a tutti i suoi fan che, intanto, sono in trepida attesa.