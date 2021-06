Nicola Porro, in cosa è laureato il giornalista di Quarta Repubblica

Nicola Porro è indubbiamente uno dei giornalisti televisivi più noti del nostro paese, nel corso della sua carriera si è occupato di diverse tematiche ma in cosa è laureato? Scopriamolo.

Nicola Porro, nato a Roma nel 1969 ha iniziato la propria carriera nel 1994 come portavoce di Antonio Martino, all’epoca Ministro degli Esteri, per poi affermarsi come giornalista.

Lla carriera di Nicola porro

In particolare il primo incarico rilevante della carriera giornalista di Porro arrivò grazie a Il Foglio, testata fondata da Giuliano Ferrara, in cui ha curato la sezione dedicata alla finanza del quotidiano. Nel frattempo Nicola è anche stato impegnato nella conduzione di Prima Pagina, rassegna stampa radiofonica ancora oggi in onda su Rai Radio 3. Dopo svariate esperienze e collaborazioni con testate nazionali per il giornalista sono arrivate le prime collaborazioni televisive con programmi come Re Mida e Quadrante Economico. Per due anni è stato parte del cast di La7 e a seguito di una breve parentesi in Rai è tornato nel 2016 in casa Mediaset dove gli è stato affidato il compito di scrivere e condurre un talk show. Da qui è nato Quarta Repubblica, programma in onda nella prima serata di lunedì su Rete 4.

In cosa è laureato Nicola Porro

Ma prima di addentrarsi nel giornalismo italiano, qual è stato il percorso di studi di Nicola Porro? Il giornalista fino ai suoi 18 anni ha studiato all’Istituto Massimiliano Massimo, scuola paritaria cattolica della Compagnia di Gesù a Roma. In seguito ha intrapreso il percorso universitario laureandosi con il massimo dei voti in Economia e Commercio presso La Sapienza. Inoltre il conduttore di Quarta Repubblica, grazie alla vittoria di una borsa di studio ha avuto la possibilità di partecipare al corso di Business Case Discussion organizzato dall’Università di Harvard.

L’azienda di Nicola Porro

Nicola oltre all’attività da giornalista e conduttore, è anche impegnato nella gestione di un’azienda di famiglia. Infatti l’uomo si occupa insieme al fratello di un’impresa agricola a conduzione familiare.