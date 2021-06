Massimo Cannoletta stipendio: dall’eredità a Oggi è un altro giorno

Famoso all’improvviso grazie soprattutto ad una vasta cultura generale Massimo Cannoletta ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con il suo modo di fare semplice e diretto ma soprattutto con il suo altruismo e condivisione. Divulgatore sui social Massimo si è reinventato dopo essere stato licenziato da un impiego che aveva sulle navi da crociera, licenziamento causato dalla pandemia che lo ha costretto a rimboccarsi le maniche e a non perdere fiducia in se stesso.

Massimo Cannoletta: “Voglio continuare divulgare cultura”

Ha sempre sognato di partecipare ad un quiz televisivo, aveva già provato a diventare protagonista de L’Eredità quando conduceva Amadeus ma fu subito eliminato, poi quest’anno ha voluto riprovare ed è stata la svolta della sua vita. Cannoletta ha vinto 280 mila euro in gettoni d’oro poi dopo 51 puntate ha deciso di ritirarsi dando un bellissimo esempio. In una recente intervista Cannoletta ha spiegato i motivi di questa sua scelta che in pochi avrebbero fatto e che gli ha anche reso popolarità sui social: “Sentivo, più che altro, che quello era un ciclo che si era chiuso, non mi sembrava giusto restare e occupare un posto tenuto quasi due mesi, di ostinarmi, stufando il pubblico.”

Dopo il successo del L’Eredità e il gesto di far vincere l’avversario Massimo è divenuto un vero e proprio personaggio tv, tanto che la sua presenza è ancor oggi richiesta in moltissimi programmi. Ospite fisso di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone Massimo si è molto divertito a lavorare in tv, un mondo che sente suo ma che sta conoscendo passo dopo passo. Massimo non è sposato e neanche fidanzato per il momento si dedica alla sua crescita professionale e spera che l’esperienza televisiva possa continuare anche il prossimo anno.

Massimo Cannoletta quanto guadagna oggi

Divenuto ormai un volto noto della tv, popolare anche sui social dove ama divulgare il suo sapere Massimo Cannoletta ha lavorato in questi mesi in Rai dove ha conosciuto tanti personaggi famosi. Come molti vip non è dato sapere quanto guadagna chiaramente ma di sicuro dopo la vincita milionaria al l’Eredità il campione del programma condotto con successo da Flavio Insinna non dovrebbe avere problemi economici.

Cannoletta ha riferito in una recente intervista rilasciata al Corriere della sera che destinerà una parte dell’ammontare vinto ad un progetto preciso che spera possa essere d’aiuto ad utenti ben precisi: “ Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti che si è molto allargato grazie alla visibilità che mi ha dato il gioco di Rai 1“. Per il resto Cannoletta spera di continuare a fare quello che gli piace di più: diffondere cultura e sapere sui suoi canali social e non solo, magari potrebbe trovare un suo spazio esclusivo proprio in tv.