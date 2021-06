Maneskin, Ethan è fidanzato? la vita privata del musicista

Dettagli e curiosità sulla vita di Ethan Torchio, il batterista del gruppo rock più popolare del momento: i Måneskin.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio: ecco i nomi del gruppo che sta conquistando il mondo a ritmo di rock. Dopo aver raggiunto la popolarità in Italia nel 2017 in seguito alla partecipazione all’undicesima edizione di X Factor, quest’anno hanno vinto la 71ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni” e hanno poi trionfato alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest, divenendo i terzi vincitori italiani nella storia della manifestazione. Ma oggi più che della band, vogliamo parlare del batterista che ha fatto breccia nei cuori dei fan: Ethan Torchio.

Chi è Ethan Torchio

Ethan Torchio nasce a Roma l’8 ottobre del 2000. Suo padre è un regista, per cui cresce tra i set cinematografici e studia musica fin da piccolo. L’incontro con i Måneskin avviene grazie a un semplice annuncio su Facebook: è così che il gruppo raggiunge la sua forma definitiva.

Come raccontato da Victoria De Angelis, infatti, lei e il frontman Damiano avevano già provato a collaborare in passato ma senza successo:

“Avrò messo in piedi una decina di gruppi e in uno dei primi c’era Damiano. Ci chiamavano The Third Room perché suonavamo in aula 3. Ahimè ci sono dei file su Soundcloud che andrebbero eliminati… Facevamo metal e Damiano voleva fare cose più pop. Lo abbiamo allontanato”.

Ma poi tutto è cambiato e sono nati i Måneskin: “Ho incontrato Thomas e con lui abbiamo cambiato un sacco di cantanti. Non ci convinceva nessuno. A un certo punto avevamo trovato una ragazza brava, ma viveva fuori Roma e non riusciva a incastrare gli impegni. In quel momento si è rifatto vivo Damiano. Mi ha scritto che voleva fare sul serio: non era più una pippa, era migliorato. Poi ecco Ethan, trovato mettendo un avviso su Facebook”.

Il successo con i Måneskin

Da quel momento Ethan Torchio è diventato parte integrante del gruppo che ormai tutti conosciamo e che, successo dopo successo, ha raggiunto un’incredibile notorietà. “Zitti e buoni” è diventata ormai l’inno rock delle nuove generazioni. Del resto, come urlato da Damiano agli Eurovision al momento della vittoria, “Rock’n’roll never dies” (il rock’n’roll non muore mai).

Un batterista molto riservato

Ma nonostante la grande popolarità raggiunta a livello mondiale, del talentuoso batterista non si sa molto. Di certo c’è che vive a Roma e che il suo animale domestico è… una gallina (almeno stando a ciò che si dice in giro).

Ancora meno, com’è facile immaginare, si sa della sua vita sentimentale. Il suo profilo instagram, seguito da più di 1 milione di utenti, è una raccolta di vita quotidiana, lavoro, amicizie, scatti della sua inconfondibile chioma, ma nulla di più. Tutto fa pensare che Ethan Torchio sia single. Un indizio in tal senso è venuto anche dalla band, che nel corso di un’intervista alle Iene, ha dichiarato che proprio il batterista è quello che “rimorchia” di più!