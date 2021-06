Carlo Conti pelle, svelato il motivo delle lampade: la verità del conduttore

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati dagli italiani del piccolo schermo. Nel corso della sua carriera ha accumulato una serie di successi e il merito è senza dubbio della sua professionalità davanti alle telecamere. Spesso ha parlato della mania dell’abbronzatura. Ecco cosa ha svelato durante una delle innumerevoli interviste.

La strabiliante carriera di Carlo Conti

Nato a Firenze il 13 marzo 1961, Carlo Conti è un conduttore televisivo e radiofonico ed è anche autore del piccolo schermo italiano. Una volta terminati gli studi di ragioneria, ha ottenuto un posto fisso in banca, ma poi ha deciso di inseguire la sua passione in radio. Nel 1978 è entrato a Radio Firenze 2000 dove ha iniziato la sua attività di disc jockey e di speaker. Successivamente ha dato avvio ha una propria radio locale a Scandicci, zona periferica di Firenze, e da allora non ha fatto altro che accumulare innumerevoli successi. Nel 2000 è riuscito a ottenere la conduzione di Domenica In e di vari concorsi di bellezza. Ha avuto anche la possibilità di avere il ruolo di conduttore di alcune edizioni del Festival di Sanremo ed è stato affiancato da Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea. Inoltre si è messo alla prova anche alla conduzione di vari quiz, come L’Eredità. I telespettatori amano la sua personalità: carismatica e solare. Molti invidiano anche il colore della sua carnagione. Ecco cosa fa per risultare sempre impeccabile.

I consigli sulle sedute abbronzanti

Il conduttore ha confessato che quando ha la possibilità si reca in luoghi caldi nel periodo invernale. Il suo intento non è solo staccare la spina dalla routine quotidiana, ma anche prendersi cura della colore della sua pelle. In realtà il merito è anche delle sedute abbronzanti, però ha invitato tutti a scegliere con cura i centri abbronzanti perché le lampade spesso possono causare dei danni alla pelle. Ogni seduta dura un quarto d’ora e bisogna applicare sia prima che dopo una crema specifica per proteggere la pelle. Per questo motivo dei colleghi lo prendono in giro scherzosamente davanti alle telecamere, come Leonardo Pieraccioni. “La mia mania è sotto gli occhi di tutti. È l’abbronzatura. Ma sono fortunato. Madre natura mi ha donato una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta…io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero”, ecco quanto dichiarato durante un’intervista per Ok salute e benessere.

Colpo di fulmine

Carlo Conti è sposato con Francesca Vaccaro, una bellissima donna nata nel 1972. È una costumista televisiva che ha conosciuto il conduttore a Domenica In nel 2010. Due anni dopo sono convolati a nozze e dal loro amore è nato il piccolo Matteo. “Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”. Si è trattato di amore a prima vista.

