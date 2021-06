Natalia Titova, ultimatum a Rosolino: “Lo lascio…”

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Sono entrambi molto attivi sui social, in quanto hanno innumerevoli follower. Di recente la bellissima ballerina professionista ha condiviso un video in cui invita con le buone il compagno ad andare via. Ecco cosa sta succedendo.



Titova e Rosolino: un amore nato a suon di musica

Massimiliano Rosolino è comparso di recente nel piccolo schermo in qualità di inviato de L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi. Il campione di nuoto si è messo alla prova in questa nuova esperienza professionale e pare che abbia ottenuto degli ottimi risultati. Del resto è amato anche per la sua spiccata simpatia. I telespettatori di Ballando con le stelle ricorderanno senza dubbio l’anno della sua partecipazione. Grazie a Milly Carlucci ha avuto modo di conoscere Natalia Titova, la professionista che ha fatto coppia con lui in pista. Una volta spente le telecamere, si sono frequentati fino a convolare a nozze. Sono diventati i genitori di Sofia a Nicole e Vittoria Sydney. I due sono molto amati e seguiti sui social. Sette giorni fa la Titova ha pubblicato un video che ha scatenato la curiosità dei follower. Ecco il motivo.

“Lo lascio sull’ultima spiaggia?”

Il video è stato condiviso da Natalia Titova sul suo profilo Instagram e ha già ottenuto tanti like e commenti divertenti. “Massimiliano Rosolino è stato eliminato! Lo lascio sull’ultima spiaggia? Abbiamo solo il balcone va bene lo stesso!”, ecco cosa ha scritto nella didascalia. Ha ripreso con il cellulare il compagno mentre era intento a rilassarsi sul divano del balcone di casa. “Giorno tre…ti sto preparando valigia per andare sull’isola…basta che vai, tutto quello che vuoi…a te la scelta”. Probabilmente è un modo carino per dirgli di contribuire nelle faccende domestiche. “E’ distrutto…forza…ancora un po’ e tornerà al top”, “Povero Max…è arrivato il momento di un’esercitazione titoviana”. Per fortuna ha i fan che lo sostengono anche quando crea dei simpatici siparietti con la dolce metà. Non è passato inosservato il commento di Elisa Isoardi: “Belli!”. La conduttrice ha avuto modo di conoscere Massimiliano durante i giorni di permanenza sull’isola e Natalia ai tempi della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Nuoto, reality, film

Massimiliano Rosolino ha partecipato ai campionati europei giovanili nel 1994 in Repubblica Ceca e da allora ha accumulato una serie di successi. In un secondo momento ha voluto intraprendere vari percorsi di televisivi. Ha trionfato a Pechino Express per poi mettersi alla prova nel ruolo di inviato. Come se non bastasse ha anche provato a cimentarsi nella recitazione accanto a Raoul Bova nel film Ultima gara andato in onda su canale 5 un paio di settimane fa.

