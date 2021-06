Cecilia Rodriguez, spunta la foto dal passato: la trasformazione è evidente

Cecilia Rodriguez è famosa sia per essere la sorella di Belen e sia per la sua storia d’amore con Ignazio Moser. Essendo un personaggio pubblico, suscita tanta curiosità negli italiani. Infatti facendo una ricerca su web si possono vedere delle foto del passato. La trasformazione è a dir poco incredibile.

Cecilia Rodriguez, spunta la foto dal passato

Cecilia ha fatto il suo primo ingresso nel mondo dello spettacolo partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello vip. All’epoca era fidanzato con l’ex tronista Francesco Monte che ha lasciato per Ignazio, anche lui un concorrente. Nessuno credeva in questo sentimento, ma con il passar del tempo tutti si sono ricreduti, anche perché oggi sono più innamorati che mai. Di recente si è conclusa l’esperienza de L’Isola dei famosi di Ignazio. Nell’ultima puntata Cecilia ha avuto la possibilità di fargli una sorpresa e, osservando la reazione dell’amato, ci è riuscita alla perfezione. Sui social è molto attiva ed è seguita da tantissimi follower. Il merito è senza dubbio della sua inestimabile bellezza che con il passar del tempo ha raggiunto l’apice della perfezione. Molti utenti social lo possono constatare mettendo a confronto delle foto del passato con quelle di oggi. Infatti la trasformazione è del tutto evidente. “Quando ho raggiunto una cifra elevata, Belen ha chiamato i suoi chirurgo, in Argentina”, con queste parole la ragazza ha dichiarato tranquillamente di aver sistemato i denti e di aver fatto ricorso all’intervento sbiancante. Altri parlano addirittura di un intervento sugli zigomi e e al naso. A prescindere da tutto Madre Natura è stata molto gentile con lei, in quanto alcuni sostengono che non aveva bisogno di cambiare nulla.

I Rodriguez nel mondo della moda

Belen, Cecilia e Jeremias lanceranno la prima collezione per la stagione moda autunno inverno 2021/2022. È stata Belen a confermare ciò sui social con lo scatto di un cappello alla pescatora. Il marchio si chiama Hinnominate. Si proporrà uno stile elegante, ma pratico. Del resto Belen si è ispirata soprattutto alle gioie della maternità. Sarà la prima esperienze nel mondo dell’abbigliamento per Jeremias. Gli italiani ricorderanno senza dubbio la collezione di costumi del marchio Me-Fui delle due sorelle, le quali hanno posato anche come modelle per fare pubblicità.

“Vogliamo vivere in privato il nostro amore”

Nell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, Ignazio ha potuto riabbracciare Cecilia dopo giorni di lontananza. La conduttrice ha creato l’atmosfera giusta per far assistere al pubblico a una proposta di matrimonio. Entrambi non hanno voluto cogliere l’occasione perché vogliono vivere determinati momenti lontano da tutti. “La nostra storia è nata davanti alle telecamere, quindi adesso vorremmo un po’ di intimità”. I fan sono convinti che a breve ci saranno buone notizie in merito alla questione della proposta.

