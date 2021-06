Benedetta Rossi, in cosa è laureata e che lavoro faceva prima del successo

Benedetta Rossi è ormai una vera e propria celebrità del web, ma cosa faceva la cuoca prima di intraprendere questo percorso? Scopriamo di più.

Fatto in casa da Benedetta è uno dei format più popolari dei social network. Grazie alle sue ricette semplici e veloci, Benedetta ha conquistato milioni di follower facendo della sua passione per la cucina un lavoro. A contribuire al suo successo l’immancabile sorriso e l’indispensabile supporto del compagno di vita Marco.

Che lavoro faceva Benedetta Rossi

Ma cosa faceva Benedetta prima di avviare la propria carriera sul web? La food blogger più famosa d’Italia, prima di diventare una star di Youtube e successivamente anche di altre piattaforma, aveva già avviato un’attività con il marito, Marco. Secondo quanto dichiarato dalla donna, i due, appena sposati, hanno ristrutturato un vecchio casale in cui hanno cominciato a produrre saponi da rivendere su Internet. Parallelamente Benedetta h iniziato a registrare le proprie ricette. La coppia ha raggiunto risultati strabilianti in pochissimo tempo ed è riuscita a cavalcare l’onda della crescita sfruttandola a pieno.

In cosa è laureata Benedetta Rossi

Inoltre, Benedetta prima di avviare la propria carriera nel mondo della cucina, ha anche affrontato un percorso universitario, laureandosi in biologia. A tal proposito la food blogger ha affermato che le competenze acquisite durante gli studi le sono tornate utili anche per il suo attuale lavoro: “A me la laurea è servita molto perché le ore passate in laboratorio mi hanno insegnato il metodo. Come si fa in laboratorio per non fare pasticci? Bisogna essere organizzati, preparare tutto quanto prima” ha dichiarato la donna in una delle sue ultime interviste.

L’agriturismo di Benedetta e Marco

Inoltre fino a poco tempo fa, Benedetta insieme al marito si occupava della gestione di un bellissimo agriturismo nella campagna delle Marche perfetto per chi volesse staccare la spina dalla frenesia della città. Purtroppo sembra che la coppia abbia deciso di chiudere la struttura che essendo molto piccola rendeva difficile la gestione delle molte prenotazioni.