Carlo Conti e Ignazio Boschetto, ex fidanzata in comune: la conoscete benissimo

Il conduttore Carlo Conti e Ignazio Boschetto, componente del trio Il volo, sono stati al centro del gossip per un’ex fidanzata in comune. E’ una bellissima del mondo dello spettacolo italiano. Ecco di chi si tratta.

Conti e Boschetto: ex fidanzata in comune

L’ex fidanzata in comune non è altro che una showgirl del mondo della televisione. Si tratta di Roberta Morise. Attualmente è fidanzata con l’imprenditore Giulio Fratini, ma prima di lui nella sua vita c’era il giovane cantante. L’anno scorso sono stati avvistati mano nella mano in Calabria nel periodo estivo. Inoltre lei, essendo un personaggio pubblico, tende ad aggiornare continuamente il profilo Instagram. In quel periodo ha pubblicato una storia dedicata a lui scrivendo “Promessa mantenuta”. Tuttavia si è trattato di una breve relazione perché Ignazio ha lasciato la regione senza dare troppe spiegazioni. Da quel giorno le loro strade si sono separate definitivamente. Ancora oggi la causa della loro rottura è ancora avvolta nel manto del mistero. Per quanto riguarda Carlo Conti, la Morise ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini. Ha colto l’occasione per parlare anche del loro rapporto ormai archiviato da anni. Lei ha detto che il conduttore non voleva né sposarla e non voleva neanche diventare padre. Poi quando ha scoperto delle imminenti nozze con Francesca Vaccaro, non ha esitato a fargli una telefonata per avere delle spiegazioni. Nonostante ci sia rimasta male, ha dovuto voltare pagina per andare avanti.

Chi è e cosa fa Roberta?

Roberta Morise è nata a Cariati il 13 marzo 1986 ed è una conduttrice televisiva oltre che showgirl ed ex modella. Ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia 2004, ma si è classificata solo al quinto posto. Nello stesso anno ha partecipato in veste di corista alla trasmissione I raccomandati condotta da Carlo Conti. Dopo L’Eredità è stata una valletta de I migliori anni. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo album discografico intitolato E’ soltanto una favola. Nel 2018 ha ottenuto il timone della conduzione de I fatti vostri con Giancarlo Magalli fino al 2020. Nel corso della sua carriera le sono stati attribuiti alcuni flirt, come quello che avrebbe avuto con Eros Ramazzotti. La diretta interessata ha subito smentito.

Leggi anche -> Da noi a ruota libera, “Me l’hai chiesto?”. Francesca Fialdini fa arrabbiare Carlo Conti e lui abbandona lo studio

Un amore da favola

Nei mesi scorsi Roberta ha ufficializzato la sua storia d’amore con Giulio. In realtà l’imprenditore è già noto al gossip perché in passato è stato il fidanzato di Raffaella Fico. La loro relazione va a gonfie vele e a testimoniarlo sono le storie che lei realizza su Instagram. Per quanto riguarda il lavoro probabilmente prenderà il posto di Samanta Togni a I fatti vostri a settembre.

Leggi anche -> Ignazio Boschetto, da re della lirica alla triste malattia: oggi come sta