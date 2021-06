Elisabetta Canalis e Clooney, la frase che ha gelato il divo: “Era diventato…”

Un amore da copertina, che ha fatto sognare tanti fan prima di concludersi in modo precipitoso: ma perché Elisabetta Canalis ha deciso di allontanarsi da George Clooney e mettere fine alla loro storia?

Elisabetta Canalis e George Clooney si sono amati molto: tra l’attore e l’ex velina di Striscia la Notizia c’è stato uno dei legami più chiacchierati sulle pagine di gossip.

Dopo diverso tempo dall’addio tra i due emergono nuovi dettagli riguardo all’epilogo della storia: perché la bellissima Elisabetta e uno dei divi più ambiti di Hollywood hanno deciso di separarsi?

Elisabetta Canalis racconta la rottura con George Clooney: un momento difficile

Subito dopo la rottura la Canalis decise di allontanarsi dal mondo del jet set per trovare un momento di pace. Le voci di un suo possibile ritorno con Christian Vieri furono puntualmente smentite ed Elisabetta riuscì a parlare con fatica di quel grande amore che le aveva fatto mettere in discussione tutta la sua vita, che aveva provato a tenere riservato e a vivere lontano dalle luci dei riflettori e che era, purtroppo, terminato.

Leggi anche–>“Sono stata tradita”, Elisabetta Canalis la confessione inaspettata della showgirl

A distanza di mesi la Canalis spiegò perché lei e George si erano detti addio, spiegando come il legame fosse diventato difficile da sostenere soprattutto per gli impegni di Clooney, ai quali l’attore dava sempre e comunque la precedenza. “Chiudere una storia è complicato, cercare di ignorare il dolore è sbagliato, perché è una cosa che poi va a toccarti sempre più in profondità. E io non volevo più affrontare il mondo in quel momento, sono umana anch’io. Non credo si sia mai pronti alla fine di una relazione. Ho sempre vissuto la conclusione delle mie storie più importanti come una sorta di fallimento sul piano personale. Non c’é mai niente di bello nel dirsi addio, da qualsiasi parte la decisione venga presa.”, aveva detto Elisabetta.

Canalis-Clooney, le loro vite dopo la fine della chiacchierata storia

L’ex velina, però, non è mai stata abituata a scoraggiarsi e anche in questo caso ha capito come reagire, concentrandosi sulla carriera: “Dalla vita ho avuto tanto e, quando perdo qualcosa, trovo sempre una buona ragione per andare avanti. Magari è un mio difetto quello di troncare tutto e contare solo su me stessa, buttarmi sui miei impegni per estraniarmi dagli affetti, dalle emozioni. Ma il lavoro è l’unica cosa a cui ti possa aggrappare.”, ha confessato.

Leggi anche–>Canalis e Clooney, perchè si sono lasciati? La verità del divo di Hollywood

Gli amici della coppia hanno parlato di una convivenza che era diventata abitudinaria, fatta di incomprensioni e routine. Pare che negli ultimi tempi la donna si isolasse spesso e passasse il tempo a parlare con le persone care, mentre George passava il tempo nella villa a Como con i suoi amici. Oggi è tutto dimenticato: Elisabetta è felicemente sposata con il chirurgo di fama mondiale Brian Perry, dal cui matrimonio è nata la piccola Skyler Eva. Anche George ha messo la testa a posto: sta con la bellissima avvocatessa Amal Ramzi Alamuddin ed è diventato papà di due gemellini.