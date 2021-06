Albano, si allarga la famiglia | Cicogna in arrivo

Albano Carrisi è uno dei cantanti che ha fatto la storia nel mondo della musica italiana con l’ex moglie Romina Power. Di recente sembra essere al settimo cielo. Probabilmente la famiglia potrebbe allargarsi. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Cicogna in arrivo per Albano

Da qualche giorno sta circolando la notizia che Albano e Romina potrebbero diventare nonni per l’ennesima volta. Sembra proprio che la figlia Cristel Carrisi sia in dolce attesa per l’ennesima volta. Cristel ha già due splendidi bambini: Kai e Cassia. Secondo fonti attendibili pare che lei e il marito Davor Luksic a breve accoglieranno la terza cicogna. Sono sposati dal 2016 e vivono a Zagabria. In realtà non è stata ancora confermata la notizia, ma non è stata neanche smentita. Per questo motivo tutto è avvolto nel manto del mistero. A scatenare il gossip ci ha pensato il settimanale Gente: “Albano e Romina in autunno diventeranno nonni, Cristel darà alla luce un bimbo di cui però non vuole sapere il sesso”. Anche una dichiarazione della donna ha fatto sperare in una gravidanza: “Sia a me sia Davor piacciono le famiglie numerose, è sicuro quindi che non ci fermeremo qui”. A maggior ragione le domande aumentano, ma le risposte tardano ad arrivare.

Una brillante carriera e il pettegolezzo smentito

Nata a Cellino San Marco nel 1985, Cristel Carrisi è una conduttrice, cantautrice e stilista italiana. Albano le ha trasmesso l’amore per la musica, non a caso ha pubblicato due album e tenuto dei concerti nelle varie città italiane nel 2010. Ha anche partecipato a un reality show: La fattoria. Si è dedicata anche alla recitazione ottenendo un ruolo nel film Con tutto l’amore che ho di Angelo Antonucci ed è stata affiancata da Barbara De Rossi e Sandra Milo. Per il matrimonio ha indossato un abito di tulle e pizzo della stilista Monica Lhuillier. Fino a poco tempo fa si parlava di una presunta crisi, ma la notizia di una presunta terza gravidanza ha smentito questo pettegolezzo.

Leggi anche -> Albano casa da sogno: dove vive il cantante insieme a Loredana Lecciso e la figlia Jasmine

Un altro traguardo per Cristel

Romina Power è molto attiva su Instagram. Infatti grazie a lei i follower hanno saputo che Cristel a breve terminerà gli studi presso l’università di Harvard. Presto sarà chiamata dottoressa in letteratura per la gioia dei genitori. “Non solo bella, moglie e mamma a tempo pieno, ma anche intelligente”, ecco le belle parole che la madre ha riportato per iscritto nella didascalia di una foto della figlia pubblicata la lei qualche giorno fa. Ciò dimostra che non si ferma mai. Nonostante i vari impegni tra lavoro e famiglia, riesce sempre a raggiungere i suoi obiettivi.

Leggi anche -> Cristel Carrisi prossima alla laurea: che titolo consegue (ad Harvard) la figlia di Albano e Romina