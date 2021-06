Albano, casa da sogno tra gli ulivi: lusso con Loredana Lecciso FOTO

Albano Carrisi è uno dei pilastri fondamentali del mondo della musica italiana. Con l’ex moglie Romina Power continua ancora a far sognare gli italiani. Non tutti sanno che ha una dimora semplicemente stupenda che condivide con Loredana Lecciso e l’intera famiglia. Ecco le foto.

Albano, casa da sogno tra gli ulivi

Albano è proprietario di una grande tenuta collocata a Cellino San Marco, ovvero il suo luogo l’origine, presso la provincia di Brindisi. La sua casa si trova nel cuore del Salento e sembra un borgo antico immerso nel bosco tra vigneti e uliveti. A pochi chilometri c’è il mare, dunque il cantante quando vuole può recarsi sulla spiaggia per respirare aria sana. In base alla foto si può dedurre che ogni minimo dettaglio è curato alla perfezione, chiaro segno che Albano ha dato valore a questa tenuta. Non a caso è fiero degli apprezzamenti che vengono fatti dai propri fan. Nel periodo della quarantena c’è stata Romina Power e ha dichiarato durante un ospitata a Domenica In che in quel posto paradisiaco si può trovare la calma e la serenità dell’anima. Molti pensavano che ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra i due, ma questo pettegolezzo è stato subito smentito dai diretti interessati. Albano ama la tradizione, prendersi cura di piante aromatiche e assaporare i gusti di prodotti sani. Per questo motivo ha deciso di optare per un’abitazione lontana dal caos. All’interno c’è un arredamento ben curato e pregiato, i saloni sono immensi e trionfa uno stile elegante. La struttura è talmente grande che Albano aveva pensato di aprire al pubblico almeno una parte di essa.

Cristel è in dolce attesa?

Di recente sta circolando la notizia che la famiglia Albano potrebbe allargarsi con l’arrivo di un nuovo membro. Andando nello specifico, potrebbe trattarsi della terza gravidanza di Cristel Carrisi. Per il momento non è stata né confermata né smentita la notizia lanciata dal settimanale Gente: “Albano e Romina in autunno diventeranno nonni, Cristel darà alla luce un bimbo di cui però non vuole sapere il sesso”. Inoltre la giovane e il marito Davor Luksic avevano dichiarato in passato che sono a favore di una famiglia numerosa. Se dovesse arrivare la cicogna, sicuramente i nonni Albano e Romina sarebbero al settimo cielo.

“Non c’è nessuna zona sismica in casa Carrisi”

Essendo un personaggio pubblico, Albano è sempre al centro dell’attenzione e anche del gossip. Infatti si creano spesso delle false notizie sulla sua famiglia. Per esempio tempo fa molti sostenevano che si fosse lasciato con la Lecciso. Dopo aver optato per il silenzio, ha deciso di mettere in chiaro le cose: “Io Loredana abbiamo festeggiato i 20 anni di nostra figlia Jasmine, non so come escano queste bufale”.

