Francesca Fialdini innamorata, chi è il bel dottore: giornalista in love

La bellissima conduttrice Francesca Fialdini fa compagnia agli italiani grazie al programma Da noi…a ruota libera. Nonostante sia un personaggio pubblico, tende a tutelare la sua vita privata. Infatti non tutti conoscono il suo fidanzato storico. Ecco chi è.

Francesca Fialdini, donna in carriera e innamorata

Nata a Massa 11 ottobre 1979, Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana. Si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza e ha subito iniziato a lavorare in radio. Poi è diventata inviata e conduttrice del programma A sua immagine in onda su Rai 1. Ha affiancato Fabio Volo nella conduzione di Volo in diretta su Rai 3. Con Tiberio Timperi ha fatto compagnia agli italiani nel programma Unomattina in famiglia e negli ultimi anni è al timone della conduzione Da noi…a ruota libera.

Ecco chi è il fidanzato

Nel programma condotto da Francesca Fialdini si parla di tutto: dall’amore a fatti di attualità. La conduttrice non si è mai esposta sulla sua vita personale. Infatti si sa ben poco sul suo conto perché preferisce far concentrare l’attenzione sulla sua carriera. I fan sanno senza alcuna ombra di dubbio che ha un fidanzato storico. Non sono mai comparsi sulle pagine delle riviste della cronaca mondana. Si sa con certezza che stanno insieme dal 2009 grazie a Facebook. È stato il partner Milo Brunetti a cambiare lo status sentimentale da single a impegnato in una relazione con lei. La data precisa è 14 aprile 2009. Di lui si sa solo che è un dottore di Lecco che ha studiato presso l’Università degli studi di Genova. Andando nello specifico si tratta di un noto odontoiatra. Vive in una città diversa da quella della conduttrice, quindi il loro è un rapporto a distanza. Al momento non è previsto né il matrimonio né un figlio perché lei è più concentrata sulla sua carriera. Facendo i conti starebbero insieme da più di 10 anni. Molti si sono posti la stessa domanda: “Com’è possibile che non siano mai stati beccati insieme in tutto questo tempo?”.

La smentita delle nozze

Anche se si espone poco, qualche mese fa circolava un pettegolezzo inerente all’argomento del matrimonio. Per questo motivo ha voluto chiarire come stanno effettivamente le cose tra lei e il compagno: “È stato amplificato da chi ha scritto il pezzo ma voglio rettificare. La mia vita privata sta andando avanti esattamente come l’anno scorso…Certo ho un’età in cui il desiderio di non vivere più a distanza un rapporto si fa sempre più sentire però se questo sarà compatibile con gli impegni professionali lo vedremo più avanti”.

