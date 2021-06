Maurizio Costanzo, quanto guadagna il conduttore e marito di Maria De Filippi

Maurizio Costanzo è uno dei pilastri fondamentali del mondo della televisione italiana. Sia lui che la moglie Maria De Filippi sono molto presenti piccolo schermo. Ecco quanto guadagna il conduttore più famoso degli ultimi anni.

La carriera di Maurizio Costanzo

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Maurizio Costanzo è un uomo d’eccezione: giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, regista e sceneggiatore italiano. Dopo il diploma in Ragioneria, ha deciso di non portare avanti gli studi all’Università perché aveva un obiettivo ben determinato da raggiungere: intraprendere la carriera di giornalista. Non solo è riuscito nella sua impresa, ma è diventato anche un autore radiofonico e televisivo di successo. Ha una particolare tecnica di intervista che è stata descritta con testuali parole: “Riesce a far dire, a far seguitare la conversazione e il ragionare, in frammentando sia il discorso altrui e nello stesso tempo rendendolo possibile…È un maestro di allusioni, che accenna e lascia sospese, quasi fossero da concludere da parte dell’interlocutore o dell’uditorio”. Tutti gli italiani sono concordi nel sostenere ciò perché riesce ad arrivare dove altri falliscono. Attualmente è uno dei pilastri principali della Mediaset, come del resto la moglie Maria De Filippi. Molti si chiedono quanto guadagna. La risposta lascerà tutti a bocca aperta.

Ecco quanto guadagna Costanzo

Da giovane Maurizio Costanzo ha collaborato con TV sorrisi e canzoni per poi arrivare in Rai. Da allora non ha fatto altro che scalare la vetta del successo e avere un posto d’eccezione nella storia del piccolo schermo. Infatti ha un programma con il suo nome: Maurizio Costanzo Show. Non è chiaro quanto guadagni il conduttore, però Giuliano Cazzola ha riferito che potrebbe percepire ben tre pensioni. Il diretto interessato non ha esitato a replicare: “Io faccio questo mestiere da 40 anni…Ho una pensione da giornalista e da quando avevo 17 anni che faccio il giornalista”. Più chiara la cifra che guadagna la De Filippi. Con un breve calcolo avrebbe incassato 2,5 milioni di euro solo nell’anno 2020. Il merito è senza dubbio del grande successo dei suoi programmi: Uomini e Donne, Amici, Temptation Island e tanti altri ancora.

Leggi anche -> Maria De Filippi e Maurizio Costanzo in ansia per il figlio Gabriele: cosa è successo

Quattro matrimoni e quattro nipoti

Maurizio Costanzo si è sposato ben 4 volte. È convolato per la prima volta a nozze nel 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino. Poi ha sposato la giornalista Flaminia Morandi e dalla loro reazione sono nati Camilla e Saverio. La primogenita lavora nella Rai come sceneggiatrice e ha due figli mentre il figlio è un regista cinematografico e anche lui ha reso Costanzo nonno di due bambini. In seguito ha convissuto con l’attrice Simona Izzo per poi sposarsi con la conduttrice televisiva Marta Flavi. Attualmente è sposato con Maria De Filippi.

Leggi anche -> Maria de Filippi rompe il silenzio sui suoi rapporti con Emma: “Non la chiamo per...”